Cristiano vuelve. El Balón de Oro acude hoy a declarar ante la juez Mónica Ferrer a las once y media de la mañana, en el Juzgado número uno de Pozuelo de Alarcón, y después comenzará su pretemporada. El luso quiere jugar unos minutos en la final de la Supercopa de Europa el 8 de agosto frente al Manchester United. Ha visto como sus colegas de la BBC, Benzema y Bale, no han respondido aún en esta precampaña. Y quiere ayudar en la lucha por el primero de los seis títulos que ataca el Real Madrid esta temporada.

Hasta ahora han sido el guardameta Keylor Navas y los jóvenes, con Asensio, Isco y Kovacic a la cabeza, quienes han jugado mejor en el campeón de Europa. Se nota que Cristiano no está.

Solucionarlo todo: Expondrá que mantuvo el pago que hacía en Gran Bretaña y que está dispuesto a depositar los 14,7 millones de euros

Noventa minutos vestido de largo y sin balón, sin compañeros que le den el pase de la muerte, sin público al que gritar su «¡sííí!», sin palco al que mirar para ver a su madrejúnior. Noventa minutos en un terreno cubierto, treinta metros de largo por veinte de ancho, con bancos para sentarse y un tribunal de sillas en tres flancos que será ocupado por la magistrada Mónica Gómez Ferrer, por sus ayudantes y por la Fiscalía de Madrid, que le acusa de cuatro delitos fiscales y de defraudar 14,7 millones a Hacienda. Sede, el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón. Hora, las once y media. Objetivo del jugador: no ser procesado. Serán los noventa minutos más extraños de la carrera del Balón de Oro.

La juez Mónica Gómez Ferrer posee experiencia en otros casos mediáticos. Ya emitió el veredicto por el asalto que Rita Maestre hizo en la capilla de la Universidad Complutense. Pero el litigio de Cristiano supera con creces en audiencia mundial todo lo instruido con antelación en su trayectoria judicial. Cada palabra será interpretada desde muchos flancos.

Jugar contra Mourinho: Desea tener minutos en la Supercopa de Europa. Sus goles hacen falta

Cuatro años a juicio

Ciento treinta medios, veinte de ellos extranjeros, han solicitado su presencia en los exteriores del Juzgado para fotografiar,, la llegada y la salida del número uno del balompié, investigado por el organismo que gobierna

El portugués será cuestionado por cuatro presuntos delitos fiscales. La Fiscalía matritense le acusa de haber defraudado 1,47 millones de euros repartidos en cuatro años, 2011, 2012, 2013 y 2014. Dinero que no habría abonado gracias a la estructura de un sistema de supuesta evasión fiscal organizada que «han repetido diversos profesionales de Mendes» desde que militaron en la Premier Inglesa.

Ronaldo llegó al Manchester en 2003, de la mano de Alex Ferguson, y sus abogados crearon una empresa para gestionar sus derechos de imagen. Cristiano, como otros muchos futbolistas del fútbol inglés, cobraba en el United el cien por cien de sus derechos de imagen.

El esquema implicaba que los derechos fueran percibidos por su empresa británica y, según la legislación de esa nación, podían ser trasladados a las Islas Vírgenes Británicas, por ser un paraíso fiscal ligado al Reino Unido. El dinero regresaba posteriormente a una sociedad creada en Irlanda, donde existe una baja retribución fiscal. Ea el punto final.

La Fiscalía de Madrid aduce que la situación de Cristiano cambió desde 2009, cuando vino a España. El camino de los ingresos por derechos de imagen hacia una colonia británica no tenía sentido ni legalidad desde que pertenece al Real Madrid. El fiscal presentó la acusación por irregularidades en los pagos al fisco de 2011, 2012, 2013 y 2014.

En favor del luso consta su «deseo de regularizar» sus cuentas con Hacienda desde 2014, cuando hizo la declaración de la renta. Desde entonces expuso su intención de solucionar «todas las diferencias de criterio» existentes entre Montoro y los gestores de sus abonos fiscales. Ronaldo expondrá estos argumentos ante las preguntas de la magistrada. Esgrimirá que sus abogados mantuvieron en España el mismo sistema de los derechos de imagen que tenía en Inglaterra y subrayará su anhelo de solventar esas divergencias con Hacienda con el pago de los débitos si es procesado.

El jugador se ha sentido molesto por las filtraciones emitidas sobre sus números fiscales, con un goteo constante de datos para crear la sensación de la existencia de muchos y nuevos casos, cuando todos se remiten al mismo periodo, de 2011 a 2014. Piensa que se ha deseado generar la imagen de un futbolista que no quiere pagar sus impuestos y eso no lo admite. Por eso filtró su idea de marcharse de España. Florentino Pérez salió en su defensa en ABC, al manifestar que no debía tratársele como a un delincuente.

La Fiscalía le acusa de cuatro delitos y pide el abono de 14,7 millones más una pena de cárcel, si es finalmente acusado y no paga su deuda, que puede variar de dos a siete años de prisión. No será así, pues Cristiano ha dicho que quiere pagar y si el veredicto de Mónica Gómez Ferrer es contrario al portugués, abonará el dinero que se le solicite y su buena voluntad le librará de la cárcel, pues entonces su pena será de 21 meses. Para ingresar en la cárcel debe haber una condena que supere los dos años.

Inicia su pretemporada

Las preguntas de la magistrada y de la Fiscalía a Cristiano pueden provocar la citación de otros cooperadores necesarios con las cuentas de la estrella. El portugués manifestará que él dejó sus abonos fiscales a sus gestores y que no puede concretar muchas cuestiones.

Acabada su declaración, el futbolista abordará su pretemporada. Mañana acudirá a Valdebebas para iniciar el trabajo duro de puesta de forma, mientras sus compañeros continuarán la gira americana hasta el 4 de agosto. El Balón de Oro, que busca en enero su quinto galardón, se ha preparado bien durante el mes de julio para regresar a los entrenamientos sin mucha pérdida de ritmo. Ha realizado ejercicios diarios de abdominales, dorsales y flexibilidad, además de carrera.

El sueño del luso es disputar unos minutos en la final de la Supercopa de Europa, el 8 de agosto frente al Manchester de Mourinho. Zidane no desea arriesgar con sus hombres y menos con la estrella, pues la campaña es larga y los títulos determinantes se dirimen en mayo, la Liga y la Champions. Expuestas sus advertencias, si comprueba que Ronaldo puede rendir bien, le alineará. Sus goles se echan de menos.