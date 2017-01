El parte de guerra del campeón de invierno da miedo. Ganar el Mundial de Clubes, mantener el liderato en la Liga y luchar a la vez por la Copa ha supuesto un precio muy caro al Real Madrid. Zidane está aterrado. Sabe que enero siempre es un mes muy duro, con partidos cada tres días. Lo que no esperaba es sufrir tantas lesiones, varias de ellas de larga duración. La plaga comenzó quince horas después de comer las uvas de Nochevieja. El «goleador de urgencia», Sergio Ramos, sintió molestias en su pierna derecha el día de Año Nuevo, nada más volver al trabajo después de las fiestas. Se perdió dos partidos. Pepe recayó en su lesión de gemelo el 3 enero. Aún continúa de baja. Isco faltó en dos encuentros tras quejarse de pinchazos en el muslo izquierdo el día 7. El 10 fue James quien se dolió del sóleo. Será alta hoy. Dani Carvajal se rompió el día 18 y estará un mes sin fútbol. Danilo sufrió una sobrecarga el viernes y no jugó ante el Málaga. Y Marcelo y Modric cayeron en esta última jornada con lesiones que se temen de largo plazo. El líder sobrevive entre algodones.

El líder ha soportado ocho lesiones desde que comenzó el año: Ramos, Pepe, Isco, James, Carvajal, Danilo, Modric y Marcelo

A Zidane no le preocupan ahora el Celta y la Real Sociedad, próximos rivales, sino los futbolistas que tendrá disponibles. Hay puestos, los laterales, que se quedan con lo justo. Nacho y Danilo, que espera recuperarse en estos días, serán los defensas de banda el miércoles en Vigo. No hay más, pues Coentrao todavía no ha obtenido el alta competitiva.

La rotación no lo evitó

El entrenador del mayor reparto de esfuerzos del fútbol español no ha podido evitar el desgaste de sus hombres. El ritmo de encuentros cada tres días ha roto al Madrid, que en dos días se juega la Copa con el reto de marcar dos goles o quedar eliminado. No hay respiro para el equipo que quiere abarcarlo todo.

Kroos, Casemiro y Marcelo no han entrado en el reparto de esfuerzos. El lateral brasileño lo ha pagado caro

La reflexión externa es si el duro trabajo ordenado por Pintus a lo largo de la campaña ha sido demasiado fuerte para la plantilla. Realizó una pequeña pretemporada de reactivación en Navidad, del 27 al 30 de diciembre. El fundamento de las rotaciones del responsable del plantel va unido al exigente esfuerzo físico que dirige el preparador italiano, que quiere a los veinticuatro profesionales listos para competir al momento. El cuadro técnico de Zidane niega la hipótesis del exceso: «No. Al revés. La competición cada tres días te hace trabajar menos durante todos los periodos con partidos en miércoles. Jugamos, recuperamos y vuelta a jugar. Es ahora cuando menos se trabaja. Las lesiones son producto de esta carga de partidos, todos ellos muy exigentes. Y que las lesiones son un capítulo inherente a tanto esfuerzo del jugador. Las pagamos todos los equipos».

Marcelo, al límite

Los tres enfrentamientos con el Sevilla han supuesto un agotamiento físico y psicológico enorme. «Enero y febrero son los meses más duros del año», destacan los ayudantes del entrenador. «Y muchas lesiones se han producido fuera de competición y no han sido musculares, sino traumáticas». Se refieren a Kovacic, que sufrió un esguince el 29 de diciembre. A Sergio Ramos, que acusó molestias el 1 de enero. A Pepe, que recayó el día 3 tras un mes sin jugar. Y advierten que Modric, Casemiro y Kroos soportaron graves dolencias óseas.

Zidane llama a filas a sus hombres para superar la crisis de lesiones con serenidad y cabeza fría. El primer reto, marcar dos goles en Vigo

El francés ha rotado un promedio de cinco cambios por encuentro. Marcelo, Kroos y Casemiro no entraron en los descansos. El lateral suma 25 partidos. Lo ha pagado con una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se teme Modric sufra también una rotura en la pierna derecha. Hoy tendrán los diagnósticos. Cristiano se duele además del empeine derecho. «Zizou» busca soluciones. James es alta hoy. Pepe lo será en una semana. La batalla de Vigo exigirá otro esfuerzo extraordinario. El entrenador llama a superar la crisis con entrega y serenidad. Con cabeza. Hoy habrá diván.