Hace tres meses, el pasado 15 de febrero, el Real Madrid ganaba 3-1 al Nápoles en la ida de octavos de final de la Champions. Un buen resultado con el pequeño lunar del gol recibido, mecha que incendió a un sector del Bernabéu contra Keylor. El costarricense se vio sorprendido por un disparo de Insigne desde treinta metros, y algunos aficionados achacaron el gol a un mal posicionamiento de Navas. Aquella noche, Cristiano acudió en su auxilio, algo poco habitual: «Más que me pitan a mí no te van a pitar a ti. Y aquí estoy. Siempre con la cabeza alta, y sin dudar. Eres un campeón Keylor. No hagas caso de los pitos», y aquel mensaje de cariño y protección acabó en un sentido abrazo.

No pasaba Navas entonces por su mejor momento. El doctor Van Dijk le había reiterado en varias ocasiones que debía ser paciente: «Hasta dentro de 10-12 meses no volverás a competir a tu mejor nivel», le dijo el prestigioso cirujano nada más salir de quirófano. En junio del pasado año, Navas fue operado de una tendinopatía aquílea en su pie izquierdo, compleja lesión que le obligó a infiltrarse durante dos años. Demasiado riesgo, pero el precipicio de la élite no entiende de tiempos. El inicio de temporada de Kiko Casilla fue brillante y Navas se la jugó. Regresó en octubre, solo cinco meses después de ser intervenido, y ahí tuvo su penitencia: «Sin apenas entrenamientos fue titular ante el Borussia. Es un ganador y sabía que si esperaba un poco más habría perdido el sitio. Y eso lo ha pagado. Regresar antes de tiempo fue su pecado, pero desde hace un par de meses ya es otra vez él. Un portero soberbio, sobresaliente en reflejos y en el mano a mano», cuenta su entorno, feliz por el regreso de la mejor versión de Keylor.

Keylor y Ramos - AFP

El guardameta blanco lleva un último tramo de temporada que está marcando la diferencia. Decisivo en Champions contra el Atlético, con aquel mano a mano que le sacó a Gameiro en la ida cuando el marcador solo estaba 1-0, y con paradas soberbias en el Calderón que mantuvieron la remontada atlética en el congelador. En Liga, sus actuaciones ante el Valencia y el Sevilla pueden valer el título. Jovetic tendrá pesadillas varios días más. También ante el Barça dejó Keylor un recital de paradas, y solo el error final del equipo en el gol de Messi penalizó su gigante actuación: «Hace pocos días nos recordaba cómo llegó a la final de Milán del pasado año. Casi cojo y con mucho dolor. Y ahora llega a Cardiff en plenitud y sin problema de salud alguno», detalla su círculo de confianza.

Zidane no dudó

Keylor sabía que se le miraba con lupa y cualquier mínimo error sería convertido en portada, y también que el runrún de David de Gea volvía a aflorar, pero él nunca tuvo dudas. Zidane, tampoco: «Tú eres mi portero titular», le decía en sus momentos más delicados. El costarricense se refugió en su fe cristiana, en Sergio Ramos, su mejor amigo en el vestuario, y en su mujer e hijos. No hay situación del día a día que no la explique Navas sin echar mano de un versículo de la Biblia. En su casa, se reza mañana, tarde y noche, antes de cada comida y de cada partido. La oración y sus profundas creencias son sus guías. Ahí reafirma él sus ideas. Andrea, su esposa, y Daniela y Mateo, sus hijos, son sus apoyos inquebrantables, y el capitán su fiel aliado y consejero. A pesar de que Keylor vive en La Finca y Ramos en La Moraleja, ambos disfrutan junto a sus familias de todo el tiempo libre que pueden. Y cuando el atosigante calendario lo permite, se escapan a la finca de Sergio en Sevilla, a compartir su pasión por los caballos: «Ramos quiere con locura a Keylor. Siempre está encima de él y no hay día que no le dé algún consejo», detalla una persona muy cercana al costarricense, que también enfatiza la gran amistad de Navas con Marcelo y Luka Modric.

Keylor, a la derecha de Florentino en la presentación de «La Undécima» - REALMADRID.COM

En el vestuario, Keylor es una de las personas más queridas, incluso por sus dos principales competidores. Tanto Casilla como Rubén le idolatran. Lo primero que hicieron, una vez que el árbitro Çakir pitó el final del partido en el Calderón, fue salir corriendo a felicitarle, sabedores de que en sus guantes estaba un grueso porcentaje de la clasificación para la final de la Champions. Y en el palco, el cariño también es elevado. En febrero, cuando más criticas le llovían, fue el propio Florentino Pérez el que pidió la presencia de Navas en la presentación del libro «La Undécima», y quiso que en la foto, a su derecha, ahí estuviera. Y ahí estuvo. «Keylor nunca se fue», sentencia el club.