Real Madrid Benzema, la diana del tiro al blanco La afición madridista señala al francés por los dos goles errados frentre al Tottenham

@tgm46 19/10/2017 09:18h Actualizado: 19/10/2017 09:27h

Sus allegados afirman que no le ha afectado su implicación en «el caso Valbuena», cuando la juez Nathalie Boutard le retuvo en Versalles para declarar durante todo un día, del 4 al 5 de noviembre de 2015. Desde entonces dejó de jugar con Francia. Se perdió la Eurocopa. Teme perderse el Mundial de Rusia. Sus amigos aseguran que eso tampoco le afecta. En el seno del Real Madrid piensan que esa situación sí le duele e influye en sus prestaciones. Benzema es el blanco del madridismo. Cristiano le defiende de los ataques, porque destaca su apoación al fútbol del equipo.

El francés da un promedio de 20 pases por partido, dato que expresa su prioridad de buscar el centro medido a Cristiano Zidane le apoya psicológicamente para que centre todas sus energías en su equipo. Lo intenta. Pero su rendimiento no es el mismo. Su irregularidad se ha radicalizado. Su promedio habitual de acierto es de un gol cada dos remates. Lleva 182 en 372 encuentros, con una media de 0,49 por partido. Esta temporada, su «perfomance» ha descendido. Una lesión frente al Levante le hizo comenzar otra vez de cero en este mes de octubre tras un mes de recuperación. Reapareció el sábado y aún no ha conseguido su mejor nivel. Marcó un bonito tanto en Getafe, para fallar tres días después en la Champions dos oportunidades de oro. Suma dos dianas en ocho partidos. Dos goles en diecinueve remates, el de Getafe en la Liga y el anotado al Barcelona en la Supercopa de España. Poco bagaje para el hombre que porta el dorsal que hicieron mítico Di Stéfano, Santillana y Hugo Sánchez.

El dilema es que Benzema soporta un número muy exigente que futbolísticamente no es el suyo. El francés no es un delantero centro típico. Es un jugador creativo. «Es un diez que ejerce de nueve y hay que valorarle por el fútbol que genera, no solo por los goles», advierten en el club. Es un cerebro que juega de falso delantero centro para atraer a los centrales y permitir que el mejor «nueve» del mundo, Cristiano, demuestre su liderazgo. «Y cuando el Real Madrid no gana o Cristiano no sentencia con dos o tres goles, todo el mundo se acuerda de Benzema», señala un profesional que trabaja a su lado en Valdebebas. ¿Cuántos goles le debe Ronaldo a Benzema? Es el quid de la cuestión. Al aficionado, sin embargo, eso no le vale.