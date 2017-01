«Sabíamos que esto iba a llegar. Hay que aguantar, superar el bache y volver a la senda del triunfo». Es la reflexión de Zidane, Ramos y otros líderes de la plantilla hacían ayer dieciséis horas después de la eliminación en la Copa del Rey. El entrenador no es amigo de buscar culpables individuales en los momentos difíciles, porque tampoco se elogiaba a dos o tres futbolistas cuando se viven cuarenta partidos sin perder. Era un éxito de todos. Tres hombres, sin embargo, cargan con los cristales rotos de la Copa. El primero, Benzema, cuyo rendimiento es una Guadiana que tiene el defecto de desaparecer cuando más se nota. El segundo, Danilo, un futbolista que era óptimo la pasada temporada y que hoy soporta los pitos de la afición y un infortunio alimentado en la tensión que le tiene maniatado mentalmente. El tercero es Isco, que no hizo nada grave y es eso precisamente, su incapacidad de aprovechar las ocasiones, la que delata su imposibilidad de marcar la diferencia cuando más es necesario. Ellos son la punta del iceberg.

«Qué pronto se olvidan los goles de Karim al Sporting (de Portugal) y al Legia», dicen los líderes de la plantilla

Hay que decir una verdad muy clara: el Real Madrid en general sufre un bache. Pero también es verdad que hay algunos jugadores que ahondan en él. Benzema está en la diana del aficionado recalcitrante. Es un genio capaz de todo y de nada. Para Cristiano es un tótem. Abre pasillos y combina acciones en ataque como no lo hace nadie. Eso sí, el día que no está, no sabe hacer ni faenas de aliño. Es ingenuo.

«Karim», como le llama el vestuario, «solo» tiene calidad. Ni baja a defender, ni corta balones, ni ayuda con eficiencia al centro del campo, ni se tira por la hierba para frenar a un rival y calentar el graderío. O juega bien como nueve falso o no juega.

Su lesión de cadera ha afectado su «perfomance». «Qué pronto se olvida lo bueno, sus goles decisivos ante el Sporting de Portugal y el Legia», dicen los capitanes. El problema es que mezcla tantos importantes con partidos nulos. No tiene un mínimo nivel de regularidad. Y eso enoja al seguidor tradicional del Real Madrid que exige entrega y olvida todo lo demás.

«Danilo sufre un gafe»

El caso de Danilo Luiz da Silva da pena, porque es un compendio de infortunio e incomprensión. La temporada pasada jugó bien, especialmente a pierna cambiada, de lateral izquierdo. Disputó la final de la Champions. Salvó una jugada de gol de Griezmann, que enfilaba hacia Keylor. Desmemoria. Era el relevo idóneo de Carvajal. Hasta que el público le ha elegido como chivo expiatorio de sus enfados. El brasileño ha perdido su nivel por culpa de una tensión latente en el Bernabéu que no le dejar jugar. Así no puede rendir. Se desconcentra. Y la mala suerte se ha cebado con él de manera ingrata, cruel. Dos goles en propia puerta. El último, en Vigo, insalvable, no se lo desearías ni al peor enemigo. «Danilo sufre un gafe», dicen los jefes del equipo. «Pone un circo y le crecen los enanos», indican los líderes de la plantilla.

«La mala suerte de Danilo es insuperable. El gol de Vigo no se lo deseas ni al peor enemigo», reflexiona el vestuario

Operado el 9 de junio en el talón derecho, esa intervención retrasó su incorporación al grupo. El sábado no pudo jugar ante el Málaga, a sabiendas de los pitos que le esperaban, por una lesión en el tobillo. Fue infiltrado para poder competir. No pudo. Danilo no se borró. Da pena. Es valiente. Y quiere.

Querer ser importante es lo que necesita Isco. Valorado por la afición, se le achaca una carencia de carácter para ser importante siempre. Lleva cuatro años y se le exige dar un paso adelante. Dejar de ser el suplente de lujo.