Es difícil establecer una plusmarca en un club tan longevo y legendario como el Real Madrid, que ha contado con grandes estrellas del fútbol desde que Di Stéfano revolucionó las ambiciones de la entidad en 1953. Benzema y Cristiano Ronaldo lo han conseguido en las nueve últimas temporadas. Ambos fueron presentados en julio de 2009 y desde entonces han formado «la mejor sociedad en ataque del Real Madrid». Zidane respira más tranquilo porque el tándem vuelve a funcionar justo antes del regreso de la Champions. El Tottenham, mañana, exigirá el máximo rendimiento de la dupla ofensiva. Ramos se recupera de la gastroentritis que le hizo jugar al límite en Getafe.

Son la «meilleur societé». Lo expresa Zidane, el hombre que ha sido consejero, primero, y entrenador después, del delantero francés desde que la afición le silbaba en 2011, cuando Mourinho le denominaba «gato» frente al «perro» Higuaín. «Karim», como le llaman todos, también soportó pitos en la era Ancelotti. Si el equipo no ganaba, era la diana de las críticas. Cristiano siempre salió en su ayuda. En 2013, el portugués manifestó que era ridículo dudar de la calidad de su compañero de línea y que cuando no se gana es cuestión de todos, no de uno.Ningún otro dúo atacante de la historia del club se ha compenetrado mejor. Los números no engañan. Zidane define la principal misión de su compatriota en su esquema: «Karim busca a Cristiano para darle pases constantemente y Cristiano espera el centro de él».

En Getafe sentenciaron un partido muy difícil. El francés, ese que nunca marca según dicen sus críticos, anotó el gol número 182 de su palmarés madridista en una bonita jugada, con regate y tiro certero. Después dio un centro medido a Ronaldo, su primer cometido, que no subió al marcador porque Guaita detuvo el disparo raso del luso. Benzema le dibujó otros siete pases para hacer paredes en el área. Al final fue Isco quien trazó la vaselina para que «The Best» abriera su cuenta liguera.

Lo importante para Zidane es que su paisano retorna al esquema 4-4-2 en una espléndida forma. Su ausencia de la selección francesa, descartado por Didier Deschamps, la aprovecha «Zizou» para dedicarse a «Karim» en Valdebebas y ponerle a punto durante catorce días en cada parón liguero. «Tienes que estar centrado únicamente en rendir en el Real Madrid», le espeta Zidane cuando Deschamps le desprecia una y otra vez. Y el «nueve», molesto por su ausencia de Francia, responde con goles en su club.

Cuestionado, sin el trasfondo mediático que arrastra Cristiano (412 dianas en 402 partidos), el lyonés ya es el séptimo artillero histórico del Real Madrid, 182 tantos, igualado con Gento. Su siguiente reto es alcanzar los 208 de Hugo Sánchez. Sin alharacas.

Los defensores de Benzema, un jugador distinto, un «nueve» que crea fútbol y no piensa en el remate, manifiestan que si «Karim» hubiera sido el clásico delantero egoísta hoy llevaría 250. «Disfruto más dando goles que marcándolos, me gusta crear la jugada», indica el escudero del mejor ariete del club. Ha renovado hasta 2021, el mismo año que caduca el contrato de Ronaldo. Jugarían doce años juntos.

Mañana tienen otro examen en la competición fetiche de ambos, la Copa de Europa. Cristiano es el artillero de la Champions, 110 tantos. Benzema ya es el sexto anotador, 51. Objetivo, cazar a Raúl, en 71. En silencio, siempre a la sombra de su amigo.