Un verano sin Mundial ni Eurocopa alarga el ya de por sí extenso mercado de fichajes. Ni siquiera hemos llegado al 1 de julio y ya solo se habla de traspasos, cesiones y bombazos, como el de Cristiano Ronaldo, decidido a irse del Real Madrid por sus problemas con Hacienda, que le acusa de haber defraudado 14,7 millones de euros.

La idea del club blanco es esperar al final de la participación de Portugal en la Copa Confederaciones para convocar una reunión con Ronaldo. En ella, Florentino intentaría convencer al luso para que recapacitara y abandonara la idea de su adiós, pero tampoco tiene intención de suplicar. Si Cristiano tiene entre ceja y ceja no seguir en el Real Madrid, no seguirá. El cub merengue no piensa retenerle contra su voluntad. Eso sí, para irse, tendrá que venir con 200 millones de euros. Ese es su precio de venta.

¿Y quién puede pagar el que sería el traspaso más caro de la historia del fútbol? Pues solo hay tres equipos de máximo nivel con cash para afrontar una operación de tan magna cantidad. Uno en el Manchester City, descartado por completo por Ronaldo debido a su pasado en el United. Jamás iría al eterno rival.

Otro es el PSG de Unai Emery y Nasser Al-Khelaïfi, con quien Jorge Mendes se habría reunido en Cardiff, el día previo a la final de la Champions, según desvela el «Daily Mail». Fue un encuentro para tomar el pulso sobre su posible fichaje por el equipo galo. 150 millones de euros para el Madrid y 30 para el jugador sería lo que ofrecería el PSG.

El último equipo en disposición de fichar a Cristiano, y quizás el que más papeletas tendría se llevárselo, sería su amado Manchester United, con el que jugó desde 2003 hasta 2009. Ni siquiera la agrietada relación entre CR7 y Mourinho sería impedimento para materializar el fichaje. De hecho, los tabloides británicos hablan de 200 millones para el Madrid, justo la cantidad que demanda el club blanco. Uno de ellos incluso va a más: « The Sun» dice que el United pagaría 220« kilos», y en la operación se incluiría el trueque Morata-De Gea.

Cantidades todas ellas que harían del adiós de Cristiano Ronaldo una salida menos traumática de lo que en un principio podría parecer.