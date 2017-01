El Real Madrid apela a la unidad del madridismo

El Real Madrid quiere finalizar la cuesta de enero con la cabeza alta tras dos semanas de reflexión. El líder llama a la unidad del madridismo en un momento decisivo de la temporada. Necesita una victoria frente a la Real Sociedad para acabar con las dudas externas y consolidar su posición. Zinedine Zidane, Sergio Ramos y Lucas Vázquez han solicitado el apoyo de la afición y eludir las protestas contra el equipo, especialmente contra Danilo y Benzema, señalados en la caza de brujas de la eliminación copera. Entrenador y plantilla lanzan una advertencia: ahora toca unidad. Las críticas, al final de la campaña.

Los señalados: Danilo quiere jugar ante el Bernabéu. Benzema no entiende esta «campaña»

El lateral y el delantero se sienten en la diana y no se esconden. Ambos quieren jugar. El brasileño no pudo hacerlo ante el Málaga y muchos pensaron que fue «tapado». No. Había sido infiltrado en el tobillo derecho y no se sentía bien. Hoy quiere demostrar su valentía en el campo.

El otro «acusado», el «nueve» francés, no se asusta ante nada. Ha vivido incomprensiones similares desde hace seis años.

Zidane aprovechó la pregunta realizada por ABC respecto al anhelo de Danilo por jugar para enviar su misiva al público: «La gente va a animar al equipo. Es lo que nos importa. Nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros. Siempre vamos a ganar con la ayuda del público. Son exigentes y eso es bueno para nosotros. Con su apoyo ganamos seguro. No tengo ninguna duda de eso. Yo no estoy preocupado (por el ambiente), para nada».

Cariño para el brasileño

Acto seguido, el técnico solicitó el ánimo del Bernabéu para Danilo: «Está listo para jugar y quiere jugar No se borra. Tiene personalidad y confianza en su juego. Necesita la ayuda de sus compañeros y sobre todo de la gente que nos vendrá a apoyar. Está preparado».

Zidane ayudó a Benzema desde 2010, en la era Mourinho, cuando el delantero sufrió situaciones similares. También las vivió con Ancelotti

El responsable de la plantilla sabía que el día antes del partido tenía dos toros que lidiar. El segundo era más cercano, su amigo Benzema. el hombre al que aconsejó tantas veces en la era Mourinho para superar baches como el actual. El delantero vuelve a estar en la picota. Su compatriota le baja de ella. «No está tan mal. No sé si hay una campaña contra él, pero está haciendo una gran temporada, aunque yo siempre pido más. Tiene personalidad para aceptarlo. Tampoco se borrará nunca. Siempre le apoyaré y más cuando molestan por fuera a los jugadores».

Sus compañeros saben que la Real Sociedad puede pescar en río revuelto y el capitán, Ramos, el «conseguidor» de goles imposibles, rogó a los seguidores su aliento: «La afición y nosotros tenemos que ser un equipo invencible y estoy convencido de que juntos podemos ganar la Liga». El sevillano hizo balance del ecuador de la temporada y recordó a los simpatizantes que el Real Madrid es líder y ha ganado dos títulos esta temporada, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.

Lucas, el canterano pide remar todos juntos

Lucas Vázquez, un canterano ejemplar, profundizó en esos éxitos y en el liderazgo para ponderar que no hay razón para la preocupación: «Jugar delante de nuestra afición hace que nos vayamos a dejar el alma porque cada vez que nos aplauden y nos animan nos hacen dar más. Todos juntos, remando en la misma dirección, conseguiremos grandes cosas».

Remar todos juntos. El canterano más popular del madridismo expuso el lema del plantel. Para Zidane y sus hombres es más importante el factor ambiental previo de esta noche que el propio fútbol que puedan realizar.

El presidente blanco, Florentino Pérez, visitó al técnico y al equipo para transmitir confianza y ánimo en un momento clave

Florentino Pérez acudió esta semana a Valdebebas para remar junto al entrenador y la plantilla. El presidente inyectó confianza al equipo en este momento determinante. «Es hora de unidad y de no abrir fisuras», decía un capitán a este periódico.

Zidane medita mantener esta noche el esquema 3-5-2 impuesto en Vigo, con tres defensas centrales y dos centrocampistas de recorrido por las bandas. Danilo fue un extremo frente al Celta y puede repetir estrategia. Varane reaparece en la retaguardia. Achraf Hakimi, el marroquí nacido en Getafe, vuelve a ser convocado. Es el lateral derecho de futuro del Real Madrid. Y de presente. Espera ascender al primer equipo en julio.