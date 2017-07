Llegó a Valdebebas en un monovolumen oscuro, con los cristales tintados. James Rodríguez se reintegró al Real Madrid y pasó el reconocimiento médico cuando ya sabía que el Bayern negociaba su traspaso. Hoy puede hacerse realidad. En esa hipótesis, no viajaría a California esta tarde.

La llegada de Ceballos complica aún más el futuro de James, que recibió la llamada de Ancelotti para fichar por el Bayern.Dijo «sí». Falta el acuerdo económico entre clubes

Es lo mejor para su carrera. Tiene una calidad enorme en su pierna izquierda y no admite ser suplente de lujo. James Rodríguez aterrizó el domingo en la capital de España con el fin de quedarse en Europa, no para volar hoy con el Real Madrid a California. La estrella de Colombia asume que no tiene sitio en el equipo de Zidane y ha aprovechado las vacaciones para buscar en silencio un club donde obtener el protagonismo que ha perdido en el conjunto español. Ha movido los hilos para conseguir un lugar donde reciba el liderazgo que su país exige para su ídolo. El Bayern de Múnich es la opción.

El propio Ancelotti, entrenador del centrocampista hace dos años en la casa blanca, ha telefoneado a James para hacerle la oferta. El jugador dijo «sí» al instante. Le agrada militar en otro grande del continente, al lado de Thiago Alcántara. El italiano le ha propuesto formar un centro del campo de clase con ambos futbolistas de alto nivel. Darle al cuadro germano la calidad que le ha faltado en los últimos tiempos.

José Ángel Sánchez y los ejecutivos bávaros trabajan a destajo para conseguir un acuerdo hoy mismo. Los germanos han ofrecido 60 millones. El Real Madrid ha solicitado 75. El pacto puede ser una cifra cercana a los 68 millones. El punto a favor es que las cuatro partes quieren la operación: Ancelotti, el número «10» y los dos equipos. La petición expresa y personal de «Carletto», como le ha llamado familiarmente James cuando ha cogido el teléfono, es el punto fundamental de esta esperada transferencia. Cuando un entrenador te quiere, no hay más que pensar.

Hoy, o dentro de unos días

Sin prisa pero sin pausa, los profesionales de ambos clubes volverán a la carga desde las ocho de la mañana de hoy para pactar una entente. Si se firman los puntos cardinales, el centrocampista no estará en el avión que partirá a las cuatro de la tarde con Zidane y toda la plantilla. Si las diferencias económicas entre ambas empresas son solo de cinco millones, se quedará en Madrid. Si la distancia es de diez, James cogerá hoy el vuelo, comenzará la pretemporada con el conjunto blanco y se incorporará con tranquilidad a su nuevo plantel una vez concretado el acuerdo. Se espera, en todo caso, que el traspaso sea efectivo esta semana.

La posición de James para marcharse es vital en esta situación. No ha visto nuevos movimientos del Manchester United, ni del Chelsea, y la llamada de Ancelotti ha sido el momento cumbre para cambiar su futuro.

El colombiano quiere irse porque en la última campaña solo ha disputado 33 partidos, 1.823 minutos, en los que sí se mostró eficaz. Marcó once goles y dio doce. Únicamente Kroos le superó en número de asistencias, con catorce.

¿Dónde celebrará los 26?

Mañana cumple veintiséis años y James no sabe ahora mismo si mañana tendrá una tarta en California o si lo festejará en Madrid antes de volar a la concentración alemana.

Tiene ficha con el Real Madrid hasta 2020 y los bávaros le proponen un contrato de cinco años, hasta 2022, hasta los 31, con un salario similar al actual, seis millones de euros. El suramericano presiona para alcanzar un acuerdo hoy y no tener que viajar a Estados Unidos. No acepta vivir otra campaña con una treintena de partidos, cuando en su primera temporada, precisamente con Ancelotti, disputó 46 y sumó el doble de minutos de competición, 3.600. Es lo que «Carlo» le ha prometido ahora. Volver a ser importante.

El Real Madrid también anhela el traspaso, pues la llegada de Dani Ceballos supone otro rival para James, superado ya por Asensio e Isco como primeros relevos de Kroos y Modric. Y en la recámara se encuentran también Kovacic y Marcos Llorente como sustitutos de Casemiro. En estas condiciones, el colombiano no tiene futuro. Se lo concede Ancelotti.

Ceballos, en efecto, complica aún más su futuro. Estará con seguridad en la primera plantilla es el centrocampista sevillano. Precisamente, es Marcos Llorente quien no sabe si al final se quedará en el equipo de Zidane, aunque vuela hoy con la primera plantilla.

Morata posee la opción del Chelsea. El Real Madrid le dice que se quede, porque jugará más

Morata tiene la propuesta del Chelsea. Es quien más ha luchado por marcharse. Quien le quiera deberá poner 90 millones de euros.

La duda de Morata es lógica. Irse a jugar como titular o quedarse en el club de su vida y ganar títulos. es el segundo goleador, veinte tantos, del mejor club del siglo XX, que también domina en Europa en el siglo XXI. El Real Madrid ha sumado su quinta Champions desde enero de 2000 y es el equipo más laureado en la máxima competición continental. Los blancos dominan esta clasificación por delante del Barcelona, que ha ganado el título en cuatro ocasiones. Y Morata ha ganado dos Champions, en 2014 y 2017, con 24 años.

El Real Madrid fue el primer campeón de la Champions en este siglo gracias a su victoria en Saint-Denis ante el Valencia con goles de Raúl, McManaman y Morientes. En 2002 llegaría el triunfo contra el Bayer Leverkusen con goles de Zidane y Raúl. Y en la era que vive Morata como jugador el Real Madrid lleva tres Copas de Europa y el muchacho ha celebrado dos. El Real Madrid es también el equipo con más partidos en la Champions (203), más victorias (121) y más goles a favor (431), y Morata es protagonista desde 2011. ¿Qué hacer? el club le dice que se quede, porque jugará más.