Ranieri dice que Donnarumma podría ganar «dos o tres Champions» en el Madrid

El técnico italiano Claudio Ranieri ha asegurado que el joven guardameta Gianluigi Donnarumma podría ganar «dos o tres» Ligas de Campeones en los próximos diez años si ficha por el Real Madrid, por lo que comprende que tenga dudas antes de renovar con el Milan. Ranieri, símbolo del triunfo del Leicester City en la Premier League inglesa de 2016 y actual técnico del Nantes, ha considerado «ridículo» que Donnarumma sea tildado de «traicionero» al Milán, en una entrevista difundida hoy por «La Gazzetta dello Sport».

«No es cuestión de dinero, porque la oferta de renovación del Milan es buena. Es cuestión de ambiciones, de trayecto profesional. Si Donnarumma se fuera, por ejemplo al Real Madrid, podría ganar dos o tres Ligas de Campeones en diez años, ¿no?», apuntó. «Es normal que tenga dudas, es correcto que las tenga. En cambio le tildan de traicionero. Si decide quedarse en el Milan será una gran muestra de amor para ese club», agregó.

El entrenador italiano defendió de esta forma al guardameta italiano, que rechazó el 15 de junio una propuesta de renovación (termina contrato el 30 de junio de 2018) a cambio de unos 4 millones de euros por temporada y que podría dejar al Milan incluso este verano.

Preguntado sobre otros jóvenes talentos de la liga italiana, Ranieri aseguró que el argentino Paulo Dybala es el que más le emociona y se mostró seguro de que «un día será un futbolista digno del Balón de Oro». El italiano comentó, además, la eventualidad de que el portugués Cristiano Ronaldo deje al Real Madrid, pero se limitó a declarar que el luso «ganó casi él solo la Liga de Campeones» y que aún no sabe lo que decidirá.

Sobre su vida profesional, Ranieri repasó su destitución como técnico del Leicester, acontecida menos de un año después de lograr una de las hazañas de la historia del deporte con la victoria del título nacional liguero. «De esa hazaña me quedan las lágrimas de los aficionados después de que me destituyeron, seguía siendo un héroe incluso después de esa destitución. Es más, me amaban más justo en el momento negativo», afirmó.