Han sido dos días de reflexión entre la plantilla y el entrenador del Real Madrid. Las derrotas ante Valencia, Sevilla y Celta, más el empate con Las Palmas obligan a preguntarse qué pasa. Zidane señala que es el maratón de partidos cada tres días el que desgasta al Real Madrid hasta perder por cansancio. Pero Marcelo puso el dedo en la herida tras el 3-3 del miércoles. «Decimos cosas en el vestuario que luego no hacemos».

Zinedine Zidane habló hoy por tercera vez con el equipo . Los capitanes y hombres fuertes del grupo intervinieron en la charla. Zidane fue claro: «Aquí debemos correr todos igual o más que el contrario. Con clase hoy ya no se gana. Y con esta camiseta solo, tampoco». Ramos, como capitán, añadió potencia a las palabras del técnico,. Fue rotundo con sus compañeros. «Menos Cristiano, que hace 50 goles, aquí debemos correr todos». El entrenador añade incluso al portugués, aunque l libere de bajar y marcar, cosa que de todos modos hace cuando respira.

El técnico blanco observó con sus pupilos los vídeos de los últimos partidos , definidos por un sufrimiento defensivo del Real Madrid.Esos fallos denunciados por Marcelo al decir que en el campo no se realiza lo hablado en el vestuario. «Siempre vemos por vídeo lo que hacemos. Lo importante es que, ante la negatividad que observo, se dice que el Real Madrid está en crisis, nosotros sabemos que dependemos de nosotros mismos. Tenemos además un partido pendiente por jugar. Ya sabemos que cuando se refiere al Real Madrid se habla de crisis y de cosas negativas, pero aquí vemos siempre las cosas de manera positiva».

Otros jugadores hablaron después. Manifestaron su deseo de unificar el sacrificio en el campo y no correr cada uno por su cuenta. Que Marcelo y Keylor, por ejemplo, no se encuentren solos ante Boateng en el gol de las Palmas. Faltaba un defensor más. Pidieron disciplina táctica, la presión sin balón de la que tanto hablan. Hacerla, no comentarla. «Dependemos de nosotros, estamos arriba y nos queda un partido pendiente por jugar».