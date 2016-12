El «programa Pintus», pretemporada en Navidad

Los «brazos» magnéticos que los futbolistas del Real Madrid portan en muchos entrenamientos son como la droga de la verdad. Expresan a Zidane diariamente el estado físico de sus jugadores. Esos brazaletes de otra galaxia explican si has dormido mucho o poco, si has descansado o si no te has recuperado de esfuerzos anteriores. La plantilla del campeón del mundo sabía que tras las vacaciones de Navidad les esperaba «míster Proper». El calvo italiano les fustiga con sesiones duras, a veces sin tocar balón, con el fin de consolidar un trabajo de resistencia, velocidad y potencia comenzado el 11 de julio en Canadá. Antonio Pintus da una vuelta de tuerca a los entrenamientos porque defiende que la única forma de mantener un alto nivel de forma es realizar pequeñas pretemporadas a lo largo de la campaña. Sube el pistón para sostener lo conseguido antes. Y lo hace con una suave sonrisa que derrite a los futbolistas cada mañana.

Nacho, Marcelo, Isco y Cristiano han mejorado con los métodos de «míster Proper»

«Míster Proper» comenzó el día 27 el «PP», el «programa Pintus», cinco jornadas de «lavoro, lavoro, lavoro». El objetivo de Zidane es que su equipo no sufra el desfallecimiento que el francés vivió como ayudante de Ancelotti en enero de 2015, después de conquistar el récord de 22 victorias consecutivas entre septiembre y diciembre de 2014.

Zidane tiene grabadas en su cabeza esas tres palabras de Pintus, «lavoro, lavoro, lavoro». No son las de un sindicalista italiano, sino las de un preparador que posee una máxima. «La única manera de no acabar cansado un partido es trabajar todos los días un fondo físico que te permita jugar noventa minutos sin problemas». El francés le fichó para el Real Madrid en cuanto pudo, en el mes de julio.

La forma de Cristiano

Pintus se pone al frente de la manifestación y ordena periódicamente cuarenta minutos de carrera continua con su largo atuendo blanco como faro a seguir, mirando hacia atrás a los jugadores y exhibiendo su risa cómplice. Nadie osa rechistar. Ese maratón ha sido el punto de partida de cinco días que sus pupilos no olvidarán ni cuando esta noche celebren el Año Nuevo.

El preparador ha planificado una minipretemporada con dos días iniciales, el 27 y el 28 de diciembre, de rudo trabajo físico, con carga de resistencia como base principal. El 29 dirigió una intensa sesión de velocidad, que es «la madre para conseguir mayor potencia». Y ayer, ante los socios, mezcló lo ejercicios de velocidad con las series de arrancada en diez metros, que persiguen la anticipación en cada balón, una de las claves del fútbol actual, apuntalado más que nunca en el poderío físico. Zidane añadió ante el público ejercicios y partidos de fútbol en dos toques que fomentaban esa velocidad.

Hoy, Pintus dirigirá otra dura sesión física, previa a la Nochevieja. No da tregua

Hoy, a las once de la mañana, Pintus ha proyectado otra dura jornada de potencia, para cenar en la Nochevieja con ganas. Una vez entrados en enero, Zidane protagonizará sesiones más suaves, tácticas, con el objetivo de ganar el 4 de enero el primer envite del nuevo año, el partido de Copa frente al Sevilla, estreno de un maratón de enfrentamientos cada tres días. El «programa Pintus» busca abordar ese desgaste máximo con el rearme físico de todo el grupo.

Cristiano, un superdotado genéticamente, buen conocedor de su cuerpo, autodidacta en el tratamiento de sus músculos, harecuperado la plena forma con el italiano después de un verano complicado, víctima de una grave lesión, que le obligó a reaparecer el 10 de septiembre. Isco, Nacho y Marcelo son otros espejos del «lavoro, lavoro, lavoro».

«Comprueban el beneficio»

«Es un preparador duro, exigente, que se ha ganado el respeto profesional de los jugadores al comprobar el beneficio de su trabajo», señala el club. «Su secreto es que los futbolistas deben obtener una capacidad de sacrificio extrema en los entrenamientos, de tal manera que después les sea sencillo imponer esa misma dureza en la competición», insisten en la casa blanca.

Ramos vive una segunda juventud, Kovacic (hoy lesionado) vuela y Benzema «ha vuelto»

Los hechos no son dudosos. Sergio Ramos vive una segunda juventud. Varane se encuentra mejor que nunca. Kovacic, hoy lesionado, vuela. Y Benzema ha vuelto a ser el que fue después de tres meses difíciles. Luego, los resultados pueden confirmar o derrotar este «lavoro». En el Real Madrid saben que si se pierde no será por una cuestión física. Aunque el calendario sea una trampa que puede sumar diez encuentros en treinta días.