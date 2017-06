El defensa Nacho Fernández, el jugador elegido para la presentación de las nuevas camisetas del Real Madrid para la temporada 2017-18 en un acto de Adidas en la Gran Vía, se sumó a la línea marcada por Sergio Ramos y pidió a la directiva que no toque la plantilla y mantenga a todo el grupo.

«Sergio dijo que había que cambiar pocas cosas en la plantilla y estoy con mi capitán, cuando las cosas van bien y el grupo es una piña, es importante mantenerlo. No mandamos en tema fichajes, pero como jugador de la primera plantilla lo que digo es que estamos muy bien y mantendría a todo el grupo», aseguró.

Nacho estuvo escoltado por las dos copas de títulos grandes conseguidos por el Real Madrid esta temporada, la Liga número 33 y la duodécima Copa de Europa. Su balance, en lo personal y colectivo, no pudo ser más positivo y mantiene los mismos deseos para la próxima campaña.

«La temporada que hemos terminado ha sido la mejor a nivel colectivo y personal. La que viene es mucho más complicada, tenemos que revalidar títulos y siempre es más complicado, pero tenemos fuerzas y ganas, que es lo primordial», afirmó.

«Sin duda ha sido mi mejor temporada, la que más minutos he jugado. Siempre los he demandado a base de esfuerzo, gracias a Zidane me he sentido importante y con estos compañeros es mucho más fácil jugar. Me quedo con esta temporada no solo por lo que he jugado si no por lo que hemos conseguido», agregó.

Una de las claves del éxito para Nacho fue la defensa. «En un equipo la defensa es igual de importante o más que los de arriba porque es donde se sostiene todo el trabajo. Que defienda todo el equipo como este año es el camino para conseguir grandes cosas».

Con la mente en las vacaciones que acaba de comenzar, Nacho prefiere de momento no pensar en lo que les espera en julio a la vuelta.

«Lo peor del fútbol son las pretemporadas, es cuando más se corre y entrenamos mañana y tarde. Tenemos un gran preparador físico y nos sentimos genial con él. Estamos contentos con el cuerpo técnico. Nos espera una temporada difícil y hay que cargar las pilas para luego conseguir los objetivos», valoró.

«Ojalá todas las temporadas fueran como la que hemos terminado ahora. Estamos orgullosos por lo que hemos conseguido. Hay que dar gracias a la afición porque ha estado en todo momento con nosotros. En un año firmaría acabar como está el equipo ahora. Tiene mucha ilusión y ganas, con esa chispa que necesitas para seguir ganando cosas. De lo ganado tengo especial cariño a la liga, porque es el único título que me faltaba por ganar, pero esta Champions es especial, mi tercera y la primera que un equipo gana seguida. La quería todo el madridismo», sentenció.