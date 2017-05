Siempre encontré una coincidencia entre los dos finalistas de este año, Real Madrid y Juventus. Son equipos ganadores, casi predadores, que por ello caen mal en su país a quienes no son sus hinchas. La Juve aún más desde el «moggigate». El complejo de superioridad sentimental que el Atleti exudó durante la semana del derbi europeo tiene sus equivalencias en Italia contra la Juve: en Roma, en Nápoles. De todas formas, y en esto el fútbol se parece a la historia, es difícil que los equipos hegemónicos no acarreen una cuota de odio. Que yo recuerde ahora, sólo selecciones como la de Brasil ’70 ganaron a todo el mundo cayendo al mismo tiempo simpáticas. En clubes, el único ejemplo que se me viene a la cabeza es el Barcelona de Guardiola, que logró ser ganador sin ser odiado retorciendo hasta extremos autoparódicos la narrativa de los valores, del destino manifiesto y del romántico victimismo incluso en la más abrumadora de las victorias: no olvidemos que de aquel equipo se llegó a escribir que aliviaba las penalidades de los niños africanos atrapados en las hambrunas, ésa era la atmósfera en su venida mesiánica donde Mou jugó el papel de lancero romano.

Equipos como el Real Madrid y la Juventus, implacables devoradores de títulos que carecen de un pretexto cultural para sobrellevar las derrotas, deberían considerar el odio de los demás como un buen síntoma. Porque ese odio es proporcional a las victorias y, en caso de decadencia del equipo, sólo sería sustituido por la condescendencia. Por eso me gusta pensar en la final como el encuentro de dos pistoleros profesionales que se reconocen mutuamente como tales y donde ninguno pretende arrojar sobre el otro una pretensión de superioridad moral o un reparto maniqueo de papeles. Esto nos saca de los melodramas Disney y nos devuelve a una concepción adulta del fútbol que encuentra su correspondencia histórica, qué sé yo, en antagonismos como el de Aníbal y Escipión, ninguno de los cuales disparó cursilería. Un duelo del Western donde los dos pistoleros son Lee Van Cleef, qué maravilla.

Si el odio es por tanto un gaje del oficio imperial, lo que no entiendo es el advenimiento de un nuevo fatalismo madridista que percibo en algunas cosas que he leído o escuchado. Madridistas que dicen estar solos, que dicen batirse solos –batirse por delegación en el equipo- contra miles de tribus e hinchadas ajenas que anhelan el desastre para Chamartín. No sé de dónde viene esa inmadura necesidad de sentirse amados por los demás como ocurre con los equipos oficialmente más simpáticos que, mira por dónde, no suelen ser los más ganadores. Al revés: son los que encuentran compensaciones a la eterna derrota, ya se trate de la guasa o del sentimiento. Pero es que, además, no sé dónde pueden haber encontrado argumentos para adjudicar una forma de victimismo al Real Madrid. Un equipo con muchos títulos, con millones de hinchas en el mundo entero, con un palco que es el culmen del cotarro social, con un peso institucional enorme, con dinero, con un gran estadio, con un ciclo exitoso, con patrocinadores dispuestos a invertir millones, con turistas que no conciben pasar por Madrid sin visitar el Bernabeu, en fin… ¿Cuál es esa supuesta soledad sufrida por semejante máquina colosal cuya población emocional abarca el planeta entero? ¿Es que al Madrí lo persiguen los árbitros o lo destierran a desiertos? Los gritos de «sí se puede» en Lisboa, como si poder no fuera algo que en Chamartín se da por supuesto, ya me escamaron. Pero desarrollar un fatalismo de cualquier índole a partir de lo que el Real Madrid es supone una inmensa chorrada que despista del único imperativo histórico. Ganar. Y caer mal por añadidura, qué se le va a hacer. En España, ¿cuándo ha inspirado el éxito la simpatía de los demás?