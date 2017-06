La posición del Real Madrid

El Real Madrid tiene clara su postura en el caso Cristiano. Hay tres claves en esta realidad que el club debe atajar de la mano de Florentino Pérez a partir del lunes, cuando el presidente sea reelegido oficialmente.

Solucionar el conflicto

El Real Madrid busca soluciones para superar el trance fiscal y acabar, por ende, con el litigio de la continuidad del jugador en el equipo. El club le aconsejará para acabar con este dilema ante Hacienda y pide una pronta solución a la Administración para evita ser carne continua de cañón. A escala interna analiza que no es una cuestión de renovarle el contrato o de añadirle dinero, sino de sentirse a gusto.

No es una cuestión de dinero, sino de sentimientos: Ronaldo no pide al Madrid que le pague los 14,7 millones, le indigna que se intente hundir su imagen

«Es el club de su vida»

La entidad es rotunda: «Cristiano deber acabar su carrera aquí. Este es el club de su vida». Diversos profesionales del Real Madrid manifiestan que «no puede ser que uno se marche del equipo de su vida por un litigio externo con el fisco».

Cláusula, mil millones

El club ha hablado con Jorge Mendes y el representante ha expuesto al Madrid la indignación del jugador por esta «persecución» mediática

Sus compañeros de Portugal abrieron la batalla

En la hipótesis de una postura fija de Ronaldo en su deseo de marcharse, cansado de Hacienda, el Real Madrid no exigiría el abono de su cláusula, mil millones, por ser inasumible.son los únicos clubes que pueden abordar una operación de tal calibre. El club valora todas las opciones, no se cierra en banda. Si hay que vender, vende.

Varios compañeros de la selección portuguesa se sorprendieron ante las palabras de Cristiano en el seno del vestuario de la rojiverde: «Me voy del Real Madrid, está decidido». Pepe conocía su enfado con la Hacienda española, porque lo ha vivido a su lado en la capital de España durante los últimos tiempos. Las manifestaciones sí sorprendieron a otros compatriotas que no sabían la realidad del caso. Abierta la veda, la noticia tardó un días en explotas. La prensa lusa se enteró por los jugadores de la crisis externa generada por su estrella. Y las portada en el país vecino eran bombas de relojería en sucesión.

El «pagador» de España

Portugal debuta mañana en la Copa Confederaciones, frente a México, y esta noticia ha desviado la atención nacional y del propio equipo. «Cristiano ha sido contactado por varias personalidades en los últimos días para manifestarle que lamentan toda la situación que está viviendo a raíz de la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal», aducen los portugueses con orgullo. «Algunas de estas personalidades se han apresurado a recordar que España perderá así su mayor contribuyente individual», recalcan con sentimiento patrio. Sin declaraciones que desvelan un sentimiento. El mismo que vive el jugador, que escucha también estas opiniones que calientan su sensaciones.

El miércoles, en el viaje de la selección portuguesa a Rusia, Cristiano se mostró silencioso y aparentemente sereno cuando le preguntaban por su situación fiscal en España. «Tengo la conciencia tranquila». El jueves, en Instagram, el Balón de Oro colocó una foto con este mensaje: «A veces, la mejor respuesta es estar callado». Y lo ha estado públicamente. Nunca le ha dicho al Real Madrid que quiera irse. Pero no ha podido frenarse al lado de sus compañeros. Ha explotado.

Algunos piensan que es una estrategia bien planificada del futbolista para poner el litigio fiscal a escala mundial y encontrar una reacción que acabe con la «persecución» que siente en España. «Es el mayor pagador individual para la Hacienda española», destacan en su país como un ariete que compite con el goleador.

Desde Portugal se opina que esta bomba puede afectar al rendimiento del equipo nacional. Cristiano no se sentirá afectado. Al jugador le motivan las batallas de toda índole. Mañana juega contra Hacienda.

No acepta ser otro escarmiento como Lola Flores

El enfado de Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes por el trato fiscal y mediático que sufre el futbolista tiene un argumento importante que razona toda la posición de ambos: piensan que el jugador ha sido elegido como escarmiento público desde Hacienda, como sucedió con Lola Flores en 1989. Y no aceptan esta utilización.

Las comparaciones son odiosas para los defensores del jugador. Otros muchos futbolistas han sido juzgados por sus litigios fiscales y no han sido portada periódicamente. Desde el entorno de Cristiano se subraya que en otros países no se producen estas situaciones con los profesionales famosos. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, fue preguntado ayer por el caso: «Hay que ser prudentes. Dejemos que las cosas sigan su curso y no podemos criminalizar a una persona porque pueda haber una discrepancia en sus declaraciones de la renta. Esperemos a ver cuál es el final de la historia».