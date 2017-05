«Podemos hacer historia, pero no hemos ganado nada»

El ambiente en el seno de la plantilla del Real Madrid emana optimismo basado en el trabajo. El mensaje de Zidane penetra fácilmente: «Podemos hacer historia y hay que darlo todo en dos finales donde tenemos que morir en el campo, pero tengamos los pies en el suelo porque no hemos ganado nada». Esa frase de «podemos hacer historia» ilumina los ojos de todo el grupo y especialmente de los más jóvenes. James, Kovacic, Lucas, todos los hombres de Zidane observan la relevancia del momento. «Ganar las finales de Málaga y Cardiff nos elevará a la gloria», decía ayer un capitán. Y el grupo huele las dos piezas. Caza mayor. «Pero para eso hay que pensar partido a partido y ahora solo cuenta Málaga».

, y este equipo puede celebrar el tercero 59 años más tarde. Para ello hay que emplearse a fondo en ambos partidos y el cuerpo técnico ha dejado claro a sus pupilos que «se entreguen en Málaga» y no piensen en resguardarse ni un poquito para estar también en el once de Cardiff frente a la Juventus.

La autoconfianza que alimenta Zidane es ilimitada. La sinceridad en la dureza es su primera virtud. Todos los jugadores creen lo que dice, dentro y fuera del campo, porque lo cumple. Les ha dado muchos partidos, pero a muchos les comentó que no podrían jugar todo lo que querían porque tienen compañeros que también lo merecen y viven la misma realidad.

Han sido importantes todos. Se lo prometió a cada futbolista en pretemporada y ha sido verdad.con el Real Madrid y son convocados por Lopetegui para España, dato que explica su rendimiento.

Si hay éxito en la Liga, después se concentrarán para la Champions y el cuerpo técnico no quiere demasiado festejo. La Cibeles y nada más. Zidane no está para más fiestas. Si el Real Madrid conquista la Liga el domingo en Málaga, acudirá a la Cibeles de madrugada por deferencia a los miles de seguidores que habrá allí y nada más. El entrenador no desea organizar el lunes en el Bernabéu un homenaje multitudinario ni realizar al protocolo oficial del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para no dispersar a lo futbolistas con actos que le alejen de su atención: ganar la Champions. Su idea es centrar a su plantilla desde el martes en la Copa de Europa. Veremos si puede eviar los lo consigue