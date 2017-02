¿Qué piensa Ramos de la humillación del PSG al Barcelona?

Sergio Ramos pasará hoy pruebas para saber el alcance exacto de la lesión que le provocó jugar ayer mermado casi todo el partido, hasta que fue cambiado por Pepe, mediada la segunda mitad. El camero sufrió un golpe en la cadera en una lance del juego con Callejón, nada más comenzar el partido. Aguantó hasta el 3-1: «No quería ser cambiado, pero era un partido de mucha intensidad y además tenía amarilla», comentó Zidane en la sala de prensa.

El propio Ramos dijo tras el partido que confiaba que no fuera nada, y aprovechó para opinar sobre la debacle del Barcelona en París: «No me sorprendió. En la Champions cualquier equipo en un mal partido lo paga. ¿Si me alegró la derrota? No te voy a decir que no... No me gusta ver sufrir a amigos, pero obviamente no me gusta que gane el Barça».