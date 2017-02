La pantera ruge cuando más la atacan

Hastiado de los ataques interesados, ha sacado las garras dentro y fuera del césped sin perder la sonrisa. Forjado en la humildad del Albacete, el Levante y la selección costarricense, ha comprendido que en el Real Madrid hay que defenderse para que el tsunami mediático no te arrolle. Y ha pasado al contragolpe dialéctico. Ramos, el capitán ha ensalzado su nivel para acabar con el fusilamiento. Y Keylor ha convertido los tiros en elogios con sus paradas decisivas en Pamplona. Es el mismo de antes, el de siempre.

Con cinco partidos imbatido, necesita personalmente, para su orgullo profesional, ser más veces «el salvador»

Las intervenciones felinas de la pantera costarricense en El Sadar han demostrado la sinrazón de juzgar el nivel de un futbolista por su rendimiento en dos semanas o por los goles marcados o recibidos en tres partidos.que se le haya puesto en la diana por haber sufrido 23 goles en 21 encuentros, como si el culpable de ello solo fuera él. El guardameta señala que se encuentra en buena forma desde hace mucho tiempo, superada su lesión y su operación. Siente que el resurgir de los nombres de Courtois y De Gea son utilizados por agentes que quieren hacer negocio este verano, porque auguran que el Real Madrid moverá fichas, en plural, tras dos años de recato inversor. Y colocan al cancerbero en la lista de presuntas necesidades de refuerzo.

Pérez. «Yo me valoro y me respeto a mi mismo», contesta Navas a sus críticos.

El Real Madrid no admite ese maniqueísmo oportunista de valorar el rendimiento de su guardameta por superar el promedio de un tanto recibido por partido. En primer lugar, porque se le critica especialmente por sus actuaciones en la Liga y es en el campeonato español donde ofrece su mejor eficacia. Precisamente es en la competición liguera donde posee sus mejores estadísticas, con doce tantos en contra en catorce jornadas disputadas. Es la Champions el torneo donde posee peor balance, con nueve dianas recibidas en cinco partidos, pero el Real Madrid no perdió ninguno. El centroamericano carga con el peso de una media negativa producida por el 3-3 conseguido ante el Legia en Varsovia y los dos empates a dos goles vividos ante el Borussia Dortmund. Los números, en los casos de los guardametas, sí engañan. No se les puede medir por ese rasero.

Rápido, obsesionado en ser importante para el equipo, Navas tiene el reto de no sufrir ningún gol el miércoles ante el Nápoles. Y piensa cumplir su contrato hasta 2020. Bale desea jugar a su lado en Champions para conseguir el mismo 2-0 logrado el 16 de septiembre de 1987 ante Maradona.