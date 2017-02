No hay que haber logrado el título de Doctor para advertir que resulta muy probable el hecho de que Zidane no haya leído a Ortega (y Gasset, para los recién llegados), claro que tampoco hace falta ser Aristóteles para adivinar que Ortega nunca vio jugar a Zidane. Empate. Pero sin haberlo leído, el gran filósofo y ensayista, no ya español sino en español, pareciera una influencia notable en los estilos del francés. Cambia a determinados jugadores cuando considera que es lo adecuado. No le importa el griterío partidista de los entornos -no sólo familiares, de los futbolistas, bañados en un océano de egos y jaleados por los mariachis que les rodean- a la hora de sentar en el banquillo a quien considere y, bendito sea, en las ruedas de prensa responde con una naturalidad y sentido común que siendo el ámbito en el que se maneja tan dado al circo resulta de un sentido común tan escalofriante como conmovedor.

Y eso ¿qué tiene que ver con Ortega? ¿Cómo se entiende la peregrina relación? La siguiente, y ahí va lo de Ortega, aparece en el volumen IX de la nueva edición de sus Obras Completas (Taurus-Fundación José Ortega y Gasset) en el que se lee: «abomino del hombre consecuente con sus ideas (…) No es uno quien debe ser consecuente con sus ideas, sino que son sus ideas las que deben ser consecuentes con la realidad». Impecable.

Uno y otro saben que es la realidad y no la convicción la que marca el son. Entonces, ¿cuál es la realidad del Madrid? ¿Cómo se es consecuente con esa realidad? Elemental, con la aplicación serena de un pragmatismo absoluto. Una flexibilidad constante. Una manera de encarar los partidos como si cada uno fuera, y lo es, diferente, único. No hay manuales creados a partir de ser consecuentes con sus ideas, hay ideas surgidas de la consecuencia. Que es bueno que salga James e Isco se quede en el banquillo, adelante; que conviene que sea al revés, ni dudarlo. Que Benzema puede jugar de delantero centro nato, bien; que conviene que se retrase unos metros, bienvenido. El fundamentalismo, ni en el fútbol.