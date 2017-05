Los números cantan... alirón

ás que razones hay una sensación. Durante el campeonato ha habido momentos en los que por espectacular fortuna, o por apabullante exhibición de recursos, el Madrid dio impresión de campeón. Pero si hemos de razonar, mejor con números.

El Real Madrid actual contiene varios equipos y varios récords cumplidos. Estuvo 40 partidos invicto, hasta aquella noche sevillana en la que Ramos se marcó en propia puerta. También lleva 63 partidos seguidos marcando gol, desde el 30 de abril de 2016, con lo que ha superado el récord mundial del Bayern y el casero que tenía un Barcelona de los años 40. En cierto modo, ya es un equipo histórico, la inscripción en la copa liguera debería, simplemente, reflejarlo.

Otro dato es que todos sus jugadores han marcado al menos un gol, salvo Coentrao, que no es tanto un jugador como un amuleto, o incluso un vestigio de mourinhismo (el otro es Casemiro). Esto no es una casualidad, habla de la evolución del conjunto. De las Champions recordamos goles o acciones como el taconazo de Redondo; de las Ligas recordamos la formación de un equipo. Y eso es lo que ha ocurrido.

El Madrid de las rotaciones

De la BBC se ha pasado a otra cosa. El Madrid fue rotando y al hacerlo sucedieron cosas: los jugadores entraron uno a uno en el círculo virtuoso, un poco mágico, del entrenador; hubo variantes tácticas más allá del 4-3-3 y en ellas Zidane encontró picassianamente no un refresco, sino otro equipo que le salvó en Liga cuando los titulares flaqueaban en los duelos directos en casa (Atlético, Barcelona). El lider fue Isco, que ha pasado de jugador bonito a jugador útil. Toca con efectividad, roba balones, la suelta medio segundo antes, asiste con ojo y además ha empezado a marcar.

Isco cuestiona por fin la BBC y con ese equipo B el Madrid cumple el viejo ideal que el Milán de Berlusconi rozó a principios de los 90. Un equipo en casa (España es Isco), otro para el mundo.

Ese equipo, que es casi una Quinta que llama a los Vinicius y Mbappé, es responsable de que el Madrid (otra vez los números) sea el mejor en el final de Liga, que es cuando se ganan los campeonatos en regla establecida por Luis Aragonés.

¿Con quién empezó qué?

Hay otro dato extraordinario. Al Barcelona no le han pitado un penalti en toda la Liga. No le pitan uno en la competición desde el 14 de febrero de 2016 (Guidetti fue el afortunado y carga con un inhabilitante complejo de culpa desde entonces). Es un dato que no ayudaría al prestigio de la victoria culé en caso de producirse. Es tan extraño como espectacular y hay que saber mucho de fútbol para entenderlo. El Barcelona quedó muy resumido en Messi y en la portavocía de Piqué, ¿y a quién pudiera agradecer Piqué un «contigo empezó todo»? No es un Barcelona pujante, sino de despedida. En el Madrid, sin embargo, parece que empiezan algunas cosas.