Real Madrid Normalidad en medio del caos catalán Real Madrid y Gerona ofrecen un ambiente de serenidad. El club blanco duerme hoy en Cataluña, «el protocolo que se hace siempre con este horario»

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

Los políticos secesionistas de Cataluña declararon ayer unilateralmente su independencia frente a España, pero el Real Madrid y el Gerona Fútbol Club mantuvieron su serenidad. No expresan ni un atisbo de tensión. Abordarán el partido de mañana «con naturalidad, con suma deportividad, como una jornada de Liga más». Las dos entidades ofrecen una imagen de buen ambiente y de cordialidad frente a la utilización política del encuentro. Florentino Pérez y Delfí Geli no admiten que los partidos y los políticos les utilicen en plena deriva catalana. El presidente madridista habló ayer del reto de conquistar la «Decimotercera» Champions. Habló de fútbol.

Cobardía, ninguna: El Real Madrid nunca contempló viajar el domingo y no dormir en Gerona. No se esconde. Su plan es fijo, intocable con ese horario

El Real Madrid confirma su «normalidad» al viajar hoy a la capital gerundense y pernoctar en el hotel AC Palau Bellavista, donde llegará a las diez de la noche con el fin de descansar bien, sin premura de viajes y preparar el encuentro a la mañana siguiente con tranquilidad. «Es el mismo protocolo que se hace siempre que el partido se juega a las cuatro y cuarto de la tarde», destaca el club, que al perjuicio arbitral en la Liga ve sumarse ahora esta situación que trasciende al fútbol. No ha querido romper la planificación que considera idónea para cada horario de competición y se ha negado a volar en la mañana del domingo y evitar la noche en Gerona, como pronosticaban los que se asustan ante la situación política.

El plan del Real Madrid

ABC ha observado el plan de los días 28 y 29 de octubre que tiene previsto el club madrileño: Es el mismo de muchas fechas previas al partido: «Sábado, entrenamiento, a las once en Valdebebas. A la una de la tarde, rueda de prensa de Zidane y lista de convocados. A las siete de la tarde, todos los convocados están citados para emprender viaje a Gerona. Llegada al hotel, a las 22 horas. Dormir, a las 12. A las nueve de la mañana del domingo, desayuno. A las diez, estiramientos. A las diez y media, sesión táctica. A las once y media, comida especial, dada la premura de la hora del encuentro. A las tres, traslado al estadio. Una planificación ordinaria.

Mantiene su esquema de seguridad: Es la Policía la que aumentan la protección al Madrid y en el estadio para evitar cualquier hecho aislado

El Real Madrid ha precisado que son las fuerzas del orden las que han decidido aumentar la seguridad del equipo en sus movimientos en autobús y la vigilancia en el estadio Montilivi para evitar cualquier acto de algún descontrolado. El propio Real Madrid precisa que no llevará su autobús privado a Gerona porque a veces no es operativo. Tampoco lo llevó a Londres. Y no lo ha utilizado en otros viajes de Liga con menor trascendencia mediática, sin que fuera noticia. Ahora, el caos catalán lo magnifica todo.

La propia alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, independentista y sucesora de Puigdemont al mando del consistorio, quiso rebajar ayer una tensión provocada por los partidos secesionistas de forma artificial: «El partido no corre peligro, independentistas radicales tampoco somos», señaló la alcaldesa de Convergencia y Unió. «Aquí, como en todo Cataluña, somos personas absolutamente cívicas y responsables». Han sido esas fuerzas separatistas las que han intentado caldear el ambiente para politizar la presencia del Real Madrid, con amenazas de invadir el campo el día del encuentro.

No le gustó al Gerona Fútbol Club la incitación a la rebeldía y a los actos violentos con rumores sin base alguna, hipotéticos sucesos que podrían costarle los puntos y la clausura de su estadio. La alcaldesa escuchó entonces que el duelo podía suspenderse. Y ayer rectificó. Las palabras de Marta Madrenas fueron un mensaje velado para que los grupúsculos que controla su partido no muestren más radicalidad que los cánticos y las banderas en esta visita del Real Madrid.

Un radical y una televisión detrás

La Policía tiene asumido que cualquier radical que tire un bote a un autobús o al hotel desde lejos, sin que suceda nada, tendrá detrás buen apoyo mediático. Es lo que buscan los independentistas, un enfrentamiento que Real Madrid y Gerona rechazan con indignación, pues la afición del club catalán no ha expresado en ningún momento que habrá violencia en el estadio y también se siente manejada por las fuerzas secesionistas.

La mención de «España» realizada ayer por el presidente del Gerona en ABC era la tarjeta de presentación para explicar que el Gerona se siente parte de la nación española e integrado en la Liga española. «Es un día muy importante por ser la primera visita de uno de los mejores equipos de España y el mundo», subrayaba el presidente del Gerona en este periódico, «pero el partido se jugará con toda la normalidad».

Esa es la palabra que Real Madrid y Gerona propagan frente a los intentos de caldear la realidad. El técnico del conjunto local, Pablo Machín, incidió en el buen comportamiento de los seguidores del Gerona: «Que nadie lo dude, la afición del Montilivi respetará al rival como lo ha hecho siempre». Se sumaba a la posición de Zidane: «Esto es un partido de fútbol, no hablemos de otras cosas ajenas».