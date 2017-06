Marco Asensio, el niño de las rodillas frágiles

El fichaje por el Madrid fue el mejor regalo de San Nicolás para Asensio y su padre. Un regalo enviado desde el cielo por su madre, fallecida unos años antes por un gol traicionero del cáncer. «Cada tanto que consigo se lo dedico a ella», destaca el centrocampista. Así lo hizo cuando anotó el cuarto tanto frente a la Juventus en Cardiff. Tras señalar el cielo corrió a lanzarse en una banda sobre su padre y sus familiares, situados en las primeras filas de la grada, cerca de un córner.

Como cada día, como en cada partido, Marco Asensio tampoco dejó de acordarse de su madre durante el trayecto desde Mallorca a Madrid para fichar por el el club blanco. «Me gustaría que hubiera estado con nosotros en esos momentos y también en mi presentación de 2016 en el Bernabéu», dice Asensio con los ojos tan brillantes como su juego. «Me llamo Marco porque mi madre me puso ese nombre en honor de Marco van Basten». Eso lo explica todo.

Un éxito previsto

El niño que tuvo problemas de crecimiento ha crecido futbolísticamente y no tiene limite. Asensio recuerda aquellos dolores. Lo pasé bastante mal. Después de cada entrenamiento no podía andar. Después de los partidos me ayudaban a caminar. Dormía con la rodilla envuelta en papel albal». Pero su madre había previsto el éxito de su hijo. Florentino Pérez recuerda bien cuando se conocieron: «Toda la familia paseaba por el puerto de Palma y la madre de Marco me reconoció y me pidió que me hiciera una foto con todos. Ella me dijo que Marco jugaría en el Real Madrid. Lo recuerdo como si fuera hoy».

Asensio despuntó pronto en las categorías inferiores del Mallorca, y ya en los juveniles, los jugadores más veteranos de la primera plantilla entraron al vestuario de Oltra, entrenador entonces de los baleares, y le espetaron: «Míster, ese chico tiene que ascender ya al primer equipo. Con él mejoraremos mucho. Tiene mucha calidad».

Oltra les hizo caso. Se limitó a seguir la estela de Clemente Marín, su descubridor, que le fichó para los alevines del club mallorquín, a los diez años, al verle hacer la ruleta de Zidane y marcar goles desde el córner. Marco Asensio (Palma, 21-1-96) debutó con el primer equipo bermellón tras aquel ruego del plantel. Fue con Karpin, en la siguiente campaña, cuando explotó. Con 17 años dirigía el fútbol del Mallorca. Su regate directo, su osadía en abordar al defensa, su velocidad con el balón controlado y sus pases eran virtudes de un «diablo» que hoy maravilla al planeta fútbol. Fue el primer momento clave.

La charla con Zidane

El segundo fue tras su periplo de doce meses cedido por el Madrid al Español. Asensio sabía que se lo jugaba todo en la pretemporada estadounidense de 2016. Era su examen para saltar a la primera plantilla. Destacó desde el primer entrenamiento. Venía preparado para todo. Y llegó el día más importante de una vida joven que ya acumulaba unas cuantas fechas para la historia: «Zidane me dijo en Estados Unidos, después de una cena, que deseaba hablar conmigo. Nos sentamos y me explicó que me quebada en la plantilla del Real Madrid y que iba a ser titular en la final de la Supercopa de Europa en Noruega». Se lo dijo todo de golpe. No se asustó. Al revés. Era su gran oportunidad. Se estrenó con un golazo por la escuadra al Sevilla.