«Los jugadores del Real Madrid se creen que han visto y han vivido todo en el mundo del fútbol. Pero están equivocados. En San Paolo les espera un infierno que jamás lo olvidarán», reflexionan en voz alta el millón y medio de habitantes napolitanos que viven por y para este partido desde que el pasado 12 de diciembre el destino de las bolas de la Champions uniera a Real Madrid y Nápoles. Un volcán que no quema a Zidane y sus pupilos, como confesaron en la conferencia de prensa previa al partido: «Será un ambiente caliente. Recuerdo muy bien que nunca fue fácil jugar en este estadio. La afición está muy encima de su equipo, pero tambiéne ste tipo de climas es bonito para el equipo rival. Nos gusta jugar en estos ambientes», detalló el técnico galo. «A todo futbolista le gusta este tipo de partidos. Reina y yo, que somos amigos, hemos bromeado estos últimos días sobre el partido que no espera. Estamos encantados de jugar en este ambiente», sentenció Carvajal.

Con una buena renta (3-1 del Bernabéu), los blancos afrontan el partido desde la tranquilidad que dan esos dos goles de ventaja, pero con la actitud correcta ante un partido que no será nada fácil: «El Nápoles puede jugar al contragolpe o teniendo la posesión del balón. Maneja los dos conceptos. Por eso tenemos que tener cuidado. Vamos a sufrir, sobre todo al principio donde ellos meterán mucha intensidad, y lo que debemos de hacer es centrarnos en nuestro partido, en jugar al fútbol como sabemos. Estamos muy motivados y vamos a sacar esa motivación mañana. Hay que tener actitud y mentalidad», detalló Zidane.

Sin dar pista alguna sobre el once ni el sistema de juego, el entrenador francés apela al espíritu mostrado en Ipurúa, partido en el que su equipo se «dejó todo en el campo, como debemos hacer ante el Nápoles» y no quiso darle importancia a haber dejado la puerta a cero en solo cuatro partidos en toda la temporada: «Esto es fútbol, macho. No estoy preocupado por este dato».