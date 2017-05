«Nadie cree en un fallo del Madrid»

Es injusto, pero va en el sueldo. Zinedine Zidane y Luis Enrique lo asumen. Su trabajo de nueve meses, comenzado en el secarral de julio, se dirime hoy por un rebote, un error en noventa minutos de pasión. El Real Madrid necesita obtener un punto en Málaga («aún no hemos ganada nada», dice Zidane) para celebar su trigésimo tercer título liguero. El Barcelona debe vencer al Éibar y esperar que el máximo enemigo pierda. ABC ha dialogado con futbolistas de Real Madrid y Barcelona que vivieron los finales al rojo vivo de los campeonatos de 1983, 1992, 1993 y 2007. Cuatro Ligas ganadas por el Athletic, el Barcelona en el bienio tinerfeño y el Madrid en el año de Tamudo.

Agustín: «Este Madrid es mucho mejor equipo que los de mi época. Solo Cristiano te marca 40 goles. En 1983 yo obtuve el Zamora y Rincón logró el Pichichi con 20 tantos. Hoy, nadie cree que el Madrid falle, porque siempre marca. No se lo creen ni en el Barça»

Guardameta del Real Madrid entre 1980 y 1990, Agustín sufrió la derrota de Mestalla en 1983 que privó a su equipo del título. El relato es franco: «Dominamos todo el partido y Tendillo consiguió el 1-0 final en un cabezazo. Hubo un fallo de marcaje. Fíjese, gané el trofeo Zamora como mejor portero y se escapó la Liga por una jugada». El gallego señala que el líder actual es mucho mejor equipo que los de entonces. «Hoy, solo Cristiano te hace cuarenta goles. Mire, en aquella Liga el Pichichi fue ¡Rincón con el Betis! Marcó veinte». Por ello, vaticina. «La épica del fútbol es que todo puede suceder y el Málaga de Míchel juega bien, pero nadie cree que el Madrid falle, porque siempre marca. No se lo cree ni el Barça. El Madrid debe ser campeón».

Milla: «El Madrid se encuentra en una forma espléndida, da igual que juegue el equipo A o el B y rinde mejor fuera que en casa»

negro del Real Madrid en Tenerife. En 1992, los blancos necesitaban vencer al conjunto canario, dirigido por Valdano. Los pupilos de Beenhakker ganaban 0-2 en el descanso y finalmente cayeron por 3-2. Al año siguiente se repitió la historia. El conjunto de Floro perdió 2-0 y se quedó sin Liga.

Milla no quiere recordar ni los millones de prima que le ofrecieron desde Barcelona. «No hablo más de ello. Fueron dos Ligas perdidas en el último instante. A mí me anularon un gol legal muy claro en la segunda. Hubo arbitrajes perjudiciales. Lo que importa es lo que sucederá ahora. El Madrid llega en un momento de forma espléndido, juega mejor fuera que en casa, tiene dos equipos, el A y el B, y le da igual quien juegue. El mérito de Zidane es manejar y hacer rendir a toda esa plantilla. El Málaga puede dar la sorpresa, pero lo lógico es que el Madrid gane el título».

Buyo: «El Madrid debe ser campeón por formar la mejor plantilla del mundo y Zidane ha creado un ejemplo de convivencia muy difícil»

Buyo recuerda el pasado: «En la Liga del 92 llegamos muy justos físicamente y cometimos fallos. Pero. En fin,hablemos de hoy. El Madrid debe ser campeón porque ha formado la mejor plantilla del mundo y Zidane ha creado un ejemplo de convivencia muy difícil».

De la Red: «El Madrid jugará en Málaga como si fuera la final de la Champions»

Poca confianza en Barcelona

conseguido en 2007 en dos jornadas inolvidables. «¡Qué tensión!», dibuja con su voz. «En los úlitmos minutos de la penúltima jornada, Tamudo empató a dos en el Camp Noy yVan Nistelrooy empató también a dos en zaragoza. y. Cuando Reyes logró el 2-1 explotamos». espera exploar también hoy: «·El Madrid jugará en Málaga como si fuera la final de Champions. Debe ser campeón».

En Barcelona no confían demasiado en las posibilidades de que el Real Madrid pinche en Málaga. Dos jugadores que vivieron en primera persona las dos Ligas ganadas por el triunfo del Tenerife sobre el Madrid en la década de los noventa se aferran a esa posibilidad pero con poca convicción. Albert Ferrer, lateral que defendió la camiseta culé entre 1990 y 1998 cree que «hay muy pocas posibilidades de que el Madrid pierda la Liga. Les veo muy fuertes y tienen un bloque muy sólido».

Jose Mari Bakero, capitán del Dream Team, ve un paralelismo con aquella época: «Nosotros también tuvimos muchos altibajos pero llegamos muy bien al tramo final. Ahora está pasando lo mismo, están ganando con mucha autoridad pero el Madrid también. Es un Madrid fuerte y se ve difícil que puedan perder». Bakero rompe una lanza, eso sí, por la profesionalidad de Míchel: «Creo en los deportistas y el entrenador no juega. Cada uno defiende lo suyo. El que gane habrá merecido ganar, no solo por un partido. El Madrid puede fallar porque el Málaga es un equipo muy sólido y con Michel ha recuperado la alegría. No va a ser fácil para ellos».