Nacho, en el aire

El Comité de Competición ha hecho caso al acta de Undiano, que dice que Nacho respondió con palabras a la entrada del jugador del Sevilla y ha mantenido la amonestación que le mostró el árbitro en el partido dominical.

El Real Madrid ha recurrido inmediatamente al Comité de Apelación y espera que el segundo órgano disciplinario sí escuche sus argumentos: «Nacho no dijo nada ni tuvo ningún gesto con el contrario». El Comité de Apelación anuncia que fallará mañana a las once y el futbolista sabrá entonces si viaja o no a Vigo para medirse al Celta en la primera de las dos finales por el título de Liga que le restan al Real madrid.