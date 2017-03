En España creemos que somos el único país que olvida a sus celebridades. En la Francia de la supuesta «grandeur» sucede lo mismo. Había olvidado a Raymond Kopa hasta que su muerte, ayer a los 85 años, la hizo despertar como si sintiera complejo de culpa. «El polaco», hijo de inmigrantes de ese país, fue junto a Fontaine el primer mito del fútbol francés. Elegido «mejor jugador» del Mundial de Suecia 1958, leyenda del Stade de Reims, sus éxitos internacionales a nivel de club los consiguió con el Real Madrid. Aquí conquistó tres Copas de Europa, «la Segunda, la Tercera y la Cuarta», como decía él, «con mayúsculas». Pero Francia le dejó entre el polvo de las leyendas guardadas en el baúl de los recuerdos. Aunque también hubiera ganado el primer Balón de Oro para esa nación en 1958, siendo estrella del Real Madrid. Hace dos meses, el 7 de enero, «Kopaszewski», que era su apellido polaco original, estuvo en la capital de España, invitado por Florentino Pérez, para vivir junto a Cristiano Ronaldo la fiesta de su cuarto Balón de Oro en el Bernabéu. Horas antes, ofuscado, viejo gruñón dolido, nos decía: «Vengo a Madrid porque en España me invitan y todo el mundo me recuerda. Me aplauden. Como poco, pero en los restaurantes me saludan, la gente se levanta y me dice cuando me vio jugar. En Francia no me llaman para nada. La gente que tiene menos de cuarenta años no sabe ni quien soy». Zidane recordó ayer a su compatriota. Los dos son mitos de Francia, junto a Fontaine y Platini».

Kopa trajo en jaque al Real Madrid en la primera Copa de Europa, disputada en 1956. El Stade de Reims ganaba por 0-2 y 2-3. Los blancos remontaron y vencieron 4-3. Y Di Stéfano pidió contratar «al mejor del enemigo»

«Balones a Fransuá», chillaba Marquitos

, sin escatimar a dos ojeadores de «Don Santiago», como le denominaba Kopa, que le vieron jugar mucho antes de enfrentarse al Real Madrid en la primera final de la Copa de Europa, el 13 de junio de 1956. En aquel partido, disputado en el Parque de los Príncipes parisino, el Stade de Reims de Kopa puso a los blancos contras las cuerdas. Su regate, su filigrana y su velocidad endiablada creó pases para que el Stade se colocara con 0-2 y 2-3 de ventaja en el marcador. Al final, Marquitos y Rial voltearon el resultado. El Real Madrid venció 4-3. Y Di Stéfano espetó a Bernabéu:, veía el bosque, no el árbol. Hay que quitar a un rival de futuro al mejor futbolista.

Kopa acudió a Madrid pocas horas después de perder esa final, para disputar el homenaje a Molowny. Ya no le dejaron escapar. Firmó por «le Real» en julio. Y ofreció tres años de calidad por la bandas diestra. Si en Francia decían que Kopa creó «el fútbol champagne», gracias a su técnica, en España fue el compendio de clase suprema que remató una delantera que se hizo histórica: Kopa, Mateos, Di Stéfano, Rial y Gento. Cuando Puskas llegó en 1958, el quinteto fue estratosférico: Kopa, Rial, Di Stéfano, Puskas y Gento. En Madrid, Kopa, sí, es inolvidable.

Di Stéfano decía de Kopa: «Fransuá cogia la pelota y la escondía, tranquilizaba el partido cuando lo necesitábamos. Se iba por la banda como quería»

Minero e hijo de mineros, su estatura, 1,68, le obligó a sobresalir en el regate y la velocidad. El Angers le fichó. El Stade se lo llevó en 1951.por su poderío en el campo siendo tan pequeño. Y en el Real Madrid se consagró.

Era tal su talento que cuando el rival apretaba y el Madrid sufría, Marquitos chillaba: «¡Balones a Fransuá!». Fue el apelativo que tenía en el equipo, impuesto por el memorable central cántabro. Di Stéfano explicaba que «Fransuá cogía la pelota, la sobaba y la escondía hasta que pasaba la tormenta. Tranquilizaba el partido». El minero nacido en Noeux-lesMines el 13 de octubre de 1931 ya juega hoy con Alfredo en el cielo. «Fransuá, cortita y al pie». Fransuá se reía siempre con esa frase mítica de Di Stéfano.