Morata se reivindica: «Para esto he regresado»

La fórmula la está dando muy buen resultado al Real Madrid. Primero fue Carvajal, luego Lucas Vázquez y ahora Morata. Eso de mandar a los canteranos fuera de la capital a hacer la mili se ha convertido en un tesoro para el conjunto blanco. Se van como niños y vuelven como adultos: «Para esto he regresado. Mi sueño es triunfar aquí y espero ayudar a ganar títulos con goles», comentaba Morata en caliente, aún a ras de campo, un minuto después de salvar al Real Madrid de un peligroso traspiés en su debut continental.

Por primera vez en el corto espacio de temporada que llevamos, el exariete de la Juventus cedía su puesto en el once a Benzema, pero lejos de tomarse a mal la decisión de Zidane, salió en el minuto sesenta a comerse la hierba del Bernabéu, marca de la casa de un escudo que él conoce desde bien pequeño: «Aquí siempre se confía en la remontada. Hemos vuelto a demostrar que hasta que el árbitro no pita no hay nada decidido. Sabía que James la iba a poner ahí y la he dado con todas mis fuerzas. Ha sido un partido que no hemos empezado bien, pero esto es el Real Madrid. Me voy muy contento a casa», detallaba sonriente el «21» del Real Madrid.

Elogio de Zidane

La primorosa media hora final de Morata fue ensalzada por Zidane, que desde el primer día dejó claro que estaba encantado con el trabajo del canterano, a pesar de su falta de acierto de cara a portería: «Pienso lo mismo de Morata que cuando no hacía gol. Está claro que a un delantero siempre le pides eso, el gol, pero siempre he estado muy contento con su trabajo. Ha jugado de suplente como si fuera titular. Esa es la suerte de este equipo y mía. Tengo muchos jugadores que marcan la diferencia».

El desenlace del partido subraya el sentir de Zidane. No solo Morata le dio dos marchas más al equipo. Lucas Vázquez y James, los otros dos cambios blancos, también elevaron considerablemente el nivel de juego del vigente campeón. Nada extraño en el extremo gallego, siempre vertical y peligroso. Y gran noticia para el futuro del equipo, los minutos de calidad del colombiano, que puso un balón de oro en la cabeza de Morata: «El día a día de James es muy bueno, no solo su aportación de hoy. Está para jugar de titular en cualquier momento», sentenció Zidane.