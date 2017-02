Morata hace méritos para un mayor estatus

En la era Cristiano, ser nueve en el Real Madrid no es sencillo. Ronaldo lleva ocho años amasando goles como nunca antes lo hizo ningún otro jugador en la historia blanca. Jugar a su lado es estar a la sombra. Escenario extraño para delanteros de alto nivel como Benzema y Morata. Francés y español son los dos arietes de Zidane, y salvo casos excepcionales, como ante el Celta en Copa, uno de ellos siempre forma parte del once. Un bendito problema para el entrenador del Real Madrid, pero en las últimas semanas no es así.

El rendimiento de Karim durante este curso tiene más valles que picos y este mes de enero es uno de ellos. Incuestionable su talento, muy superior al resto de los nueves del mundo, tiene en su manera de expresarlo su penitencia. Hace más goles de los que parece y genera juego ofensivo con múltiples variables, pero su indolencia le aniquila. Esa falta de sangre que muestra en más ocasiones de las que al aficionado madridista le gustaría no ayuda a consolidarle como un delantero incuestionable. Esta temporada ha gozado de muchas mas titularidades (20) y minutos (1.787) que Morata, pero sus números no difieren mucho de los del canterano. Doce goles y cinco asistencias del francés, mientras que Álvaro suma diez tantos y cuatro pases de gol, en menos minutos (1.172) y partidos en el once inicial (11).

Pero no solo los datos hablan de una opción favorita para Zidane que quizás no sea, ahora mismo, la más justa. Con Morata en el campo, el equipo realizar una presión más coordinada y agresiva, en el buen sentido de la palabra. Aspecto que marca la diferencia en los grandes partidos. Ante el Sevilla, en la ida de Copa, quedó demostrado. Guste o no, el termómetro del Bernabéu mide a sus futbolistas por los litros de sudor que se dejan sobre el verde. El baremo no siempre es el de mayor eficacia, pero sí que se acerca a la realidad de lo sucedido. Para el ochenta por ciento de los encuentros del Madrid, quizás sea suficiente con el talento. Pero para los partidos de la verdad, donde los títulos se deciden, hace falta algo más. Y en ese intangible de carisma, ganas y garra, Morata está por encima.

Por eso, son muchos los aficionados blancos que reclaman más oportunidades para el canterano. Quieren saber cómo se desenvolvería el Madrid con Morata de titular. Se ha ganado ese estatus. O, al menos, el poder pelearlo. Si no lo es ahora, que Benzema atraviesa un momento de forma delicado, no lo será nunca. En la mano de Zidane está.