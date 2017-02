Morata ejerce de Benzema y crea la BMC

El madridismo, sufridor, pedía a la hora de juego la entrada de Morata. Al equipo blanco le faltaba gol. Bale anotó el 2-1. Cristiano firmó el empate. Y Morata decidió en el cuarto de hora final que le concedió Zidane.

El francés comenzó el partido con el reestreno de la BBC. Zidane no podía esperar más. En Valencia perdió la primera bala de las dos que guardaba en la recámara de puntos y el entrenador apostó por el retorno del triunvirato estelar en el once titular ante la «final» de Villarreal. Las victorias del Barcelona y el Sevilla aumentaron la presión sobre el conjunto blanco y el deseo de Bale de adquirir ya toda la responsabilidad suscitó el cambio de esquema respecto a Mestalla. Se pasó del 4-4-2 al clásico 4-3-3. Y el Real Madrid sufrió en el centro del campo, superado por cinco futbolistas amarillos, pues Adrián y Bakambú ayudaron a la media local constantemente. Hasta que el 2-0 suscitó la reacción que evitó una crisis.

Morata anotó otro gol determinante, como los marcados ante el Sporting de Portugal en el Bernabéu, 2-1, y el otro 2-1 que firmó ante el Athletic

Cristiano, Benzema y Gareth Bale no comenzaban un partido juntos desde el 2 de noviembre, el empate a tres goles frente al Legia de Varsovia. Cinco días antes habían compartido el triunfo por 1-4 en Vitoria. Han pasado cuatro meses. Y anoche se notó. Bale demostró falta de ritmo, pero marcó un gol gracias a su calidad. Benzema repitió otra actuación errática. YCastillejo y Bakambú pusieron al conjunto blanco contra las cuerdas durante veinte minutos de locura y el Madrid enloqueció para remontar, gracias al mando de Isco. El malacitano pide un sitio en el once y anoche sumaba su tercer encuentro consecutivo sin comenzar en la alineación. El golpe del segundo local propició la entrada, determinante, del malacitano . El Madrid no tenía el balón, en un combate perdido de tres mediocampistas contra cinco, e Isco cambió la situación cuando Zidane tocaba generala.

Con el 2-0, los blancos sacaron el carácter. Bale redujo distancias con un buen cabezazo. Quedaba media hora para remediar la crisis. El galés sumaba su noveno tanto de la temporada. El penalti transformado por Cristiano, 23 goles esta temporada, igualó la contienda y revolucionó el encuentro. El Madrid, a los pies de Isco, continuó el dominio. Morata sustituyó a Benzema con quince minutos por delante. Y el canterano cabeceó el tercer gol madridista en una reacción de sangre. Isco le dio serenidad al líder. Cogió el balón, lo controló, lo domó, lo frenó, tranquilizó el encuentro. Marcelo se abrazó a Zidane en el tercer tanto visitante como si hubiera ganado la Liga. Era, en efecto, una final liguera. Bale dio el susto a sufrir una entrada que hizo temer por sus tobillos machacados. «Solo es un golpe», traquilizó Zidane. Y su equipo se apuntó una victoria que parecía imposible.

«Isco y Morata fueron decisivos», reconoció Zidane. «Los saqué en busca de la reacción y lo conseguimos. Salió bien». Remató su sinceridad: «Sí, merecen jugar más». Marcelo extendió los méritos: «Ganamos por el trabajo de todos, no solo por Isco». Morata sumó su octavo gol de la temporada. Se ha ganado mayor protagonismo.