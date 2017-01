Morata busca su oportunidad

Zidane le pide paciencia. Tendrá más partidos y más minutos. Es difícil pedirle paciencia a un joven de 24 años que vino de la Juventus para ganarse un sitio en el Real Madrid. Álvaro Morata (Madrid, 23-10-1992) jugó habitualmente cuando Benzema fue baja a principios de la temporada. Ahora disfruta de minutos. Para el delantero de la selección española no es suficiente. Necesita más. Y en la casa le indican que hay media campaña por delante y a partir de ahora se dirimen la Liga y la Champions. Será protagonista.

Suma nueve goles y una asistencia en 26 partidos, pero solo ha disputado trece encuentros reales, 1.151 minutos en total

Hoy espera serlo ante la Real Sociedad, sea como titular o en el segundo tiempo. Quiere jugar y volver al gol. El encuentro de hoy debe ser el comienzo del cambio para el canterano.

Autor de nueve goles, ha disputado veintiséis partidos, pero los minutos, 1.151, desvelan que realmente ha jugado trece encuentros repartidos en veintiséis compromisos. Es poco para Morata, aunque haya sumado participaciones en veintiséis ocasiones.

La lesión de Wembley cortó su racha

Cinco de los nueve tantos los ha marcado en las trece jornadas de Liga jugadas por el madrileño. Lleva dos dianas en Champions y firmó otras dos en Copa. Su rendimiento fue óptimo hasta noviembre, cuando se lesionó con España en Wembley. Se perdió cuatro partidos en la fase que más hacía falta, en el momento que pujaba con Benzema por la posición de delantero centro.

No es fácil salir quince minutos y ser decisivo. Necesita serlo para ganarse mayor crédito

Ahora ha vuelto a empezar. Benzema no está bien. Y Morata no ha aprovechado sus opciones. No es fácil salir quince minutos y ser determinante. Necesita serlo para recibir mayor participación en el once y ganarse su consideración de titular sin puesto fijo. La Real Sociedad es su primera prueba individual después del bache del Real Madrid. Es el momento de dar un paso adelante y demostrar. Varane y Lucas son sus espejos de progresión.