Morata, el que avisa no es traidor: 90 millones o nada

Vive los días más importantes de su futuro. Álvaro Morata se casa mañana en una isla cercana a Venecia con la modelo Alice Campello, la italiana que le sacó en 2015 de una crisis personal y futbolística cuando militaba en la Juventus y acumulaba cien días sin marcar, aquejado de una pubalgia y de problemas personales y familiares. Alice le cambió la vida. Triunfó en el equipo blanquinegro, regresó al Real Madrid, ha conquistado cuatro títulos en una temporada y ha decidido marcharse del equipo de su vida para ser titular con Mourinho en el Manchester United. El dilema es el precio. El club dirigido por los Glazer, Avram y Joel, ha ofrecido 70 millones de euros por el traspaso. Y José Ángel Sánchez les ha contestado que el club español se planta en un coste inamovible: 90 millones. Considera que es el precio de mercado de un delantero que que anotó veinte goles en 1.874 minutos disputados como suplente de lujo del campeón de Europa.

Hace mucho tiempo que el Real Madrid vende a sus futbolistas cotizados «en su justo precio». Son jugadores que maduran en el equipo blanco y que después quieren marcharse porque anhelan ser titulares fijos y reciben múltiples ofertas. En la entidad recuerdan que Higuaín fue transferido al Nápoles por 50 millones y la Juventus lo compró por 90. Piensan que Morata vive una realidad similar. Es, junto a Mbappé, el atacante más cotizado de Europa. Su precio no descenderá. La comparación con Pogba, 110 millones abonó el United, confirma la coherencia del coste.

El Real Madrid aceptará cobrar ahora 85 millones fijos y cinco en variables po Morata, pero el valor total será el mismo, 90.

Es un aviso para navegantes. Desde que el Manchester es dirigido por los Glazer han cometido muchas novatadas. A lo largo de esta década han dejado en tierra, colgados y sin fichaje, a Ander Herrera (llegó un año después), a Coentrao, a Siqueira, a Keylor y a De Gea, entre otros múltiples errores.

El club madrileño recuerda que Di María tenía un precio de 80 millones en julio de 2014 y el club inglés esperó hasta que observó que se quedaba sin él. No había rebajas de verano en la asa blanca. El United abonó corriendo un acuerdo por los 80 millones de euros el último día de aquel mercado, el 31 de agosto de 2014. El mensaje actual es el mismo: el espejo de la situación es Di María. El Real Madrid no es una empresa vendedora y no tira el valor de sus futbolistas por quitárselos de en medio. No le sobra nadie.

Mourinho le espera el día 7

