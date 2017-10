Gerona-R. Madrid El Montilivi es una declaración de paz Excelente ambiente en el estadio del Gerona, con muchos madridistas en las gradas; la alcaldesa, Marta Madrenas, estará en el palco

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 29/10/2017 15:57h Actualizado: 29/10/2017 16:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gerona celebra las fiestas de Sant Narcís y el mejor regalo de estas fiestas es la visita del campeón de Europa. El ambiente en el estadio del club catalán es vibrante. Los aficionados del Gerona y del Real Madrid comparten las gradas en un ecosistema festivo, alegre, con cientos de madridistas que portan las camisetas blancas y dominan un sector del graderío. El partido entre el Gerona y el Real Madrid es la guinda de estas fiestas y los simpatizantes de ambos clubes han confirmado esas sensaciones.

Los aficionados del Real Madrid pasearon también por las calles con la camiseta blanca sin ningún problema a lo largo del día. El rumor de la mañana era la posible presencia de Carles Puigdemont en las gradas. ¿Irá al palco para hacerse la foto y protagonizar la secuencia del partido? Al final, el expresidente de la Generalidad de Cataluña no acudió al palco. Sí estuvo Marta Madrenas, alcaldesa de Gerona.

Aplausos de los espectadores cuando se anunció el mensaje de la Liga en contra de la xenofobia y el racismo. Muchas banderas españolas compitieron con las esteladas. Los seguidores locales cantaron «Girona, Girona» para subrayar que esto es un partido de fútbol. La alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, acompaña a Florentino Pérez y Delfín Geli en el palco

Alcalde de Gerona hasta hace unos años, Puigdemont lanzó el sábado un mensaje grabado por TV3 mientras tomaba cañas en su pueblo. La preocupación del Gerona Fútbol Club en la mañana de hoy era que Puigdemont quisiera venir al palco. Le crearía un problema de protocolo, pues ya no es presidente de la Comunidad catalana, aunque él se arroga el cargo. Muchos respiraron cuando decició no acercarse al palco. Podía haber ido a su asiento de abonado, pero no lo hizo.

Fue el morbo perenne de una mañana muy tranquila. A la hora de la verdad, la atracción se trasladó al campo, donde cientos de madridistas mostraron sus colores cuando el Real Madrid saltó al césped. Muchos de ellos hicieron guardia constante durante la mañana a las puertas del hotel Palau Bellavista para intentar cazar una foto de uno de sus ídolos. Esperaron la salida del autobús del equipo hacia el campo y luego les siguieron en coche hasta el Montilivi, distanciados por las medidas de seguridad que marcaban las fuerzas de seguridad, doscientos metros por detrás del autobús, que voló por Gerona como si Marc Márquez se jugara el Mundial. Zidane fue muy solicitado por la chavalería cuando salió al banquillo. Es un ídolo mundial.

Los madridistas han arropado al equipo blanco desde su llegada a Gerona; siguieron al autobús desde que partió desde el hotel hacia el estadio Montilivi y ya en las gradas se dejaron ver y escuchar con sus cánticos y banderas merengues y españolas

Florentino Pérez comió con la Junta directiva del Gerona a la una y media de la tarde y después todos se trasladaron al palco del coqueto coliseo gerundense en un día caluroso, soleado, bonito en esta preciosa ciudad. Era un día histórico. El campeón de Europa por antonomasia disputaba su primer encuentro oficial frente al Gerona en tierra catalana.