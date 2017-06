El mismo ritual de la victoria

Son las diez de la mañana. Zidane y sus hombres están citados en Valdebebas para subirse en el autobús que les traslada al avión de sus sueños, camino de la duodécima Copa de Europa. Semblantes de suma responsabilidad en los futbolistas. Los hombres que trabajan con ellos analizan que les cambió la cara desde el Media Day. «Las miles de fotos y el ruido de tanta cámara les puso en modo Champions», dicen quienes les miman día y noche. «Es cuando asumen que tienen que volver a darlo todo para ganar una final». Desde entonces están en «modo competitividad total». Es un día para la leyenda y para romper un maleficio de 24 años sin conseguirse un doblete.

«Estos hombres son de acero, no les afecta nada, estamos más nerviosos los demás que ellos», dice el profesional que trabaja día y noche a su lado

Han pasado doce días desde la victoria en la Liga y toca concentrarse para «morir en el campo», como pide Ramos, y ganar dos Copas de Europa consecutivas. «Podemos hacer historia», señalan Marcelo y Benzema . La ambición se palpa. «Ya le dije, queremos marcar una época», reafirma Dani Carvajal. Tener el cielo tan cerca provoca una concentración máxima para conseguir «la meta más difícil», señala Isco. «Es la hora», reflexiona Pepe, un capitán que levanta a las masas. Florentino Pérez acompaña al equipo. Y a todos, directivos y empleados, les conquista el dominio de la situación de estos futbolistas. «Estamos más nerviosos nosotros que ellos», indican las personas que viven a su lado. «Estos tíos son acero, nada les afecta ». Seis de ellos serán descartados. Será la decisión más dura para «Zizou».

Ramos se cortó el pelo casi al cero por los laterales y por detrás, al estilo vikingo, como hizo el año pasado, cuando marcó y ganó la undécima Champions

El «look» de Ramos

Buscan el cielo. Y el avión del Real Madrid vuela hacia él pasadas las once de la mañana. Los mismo pilotos del triunfo en Milán. Que nada cambie. Los jugadores demuestran una tranquilidad que sorprende al resto de viajeros:y el mejor es Dani».

Todos visten el traje oficial del Real Madrid, oscuro con camisa blanca. Ramos, Modric, Pepe, Coentrao, Cristiano, Bale y Kovacic llevan como contraste zapatillas deportivas para relajar las piernas. El capitán sevillano calza unas zapatillas blancas que quedan en segundo plano ante el corte de pelo estilo vikingo, rapado por los laterales y por detrás, que presentará en la final como un amuleto de la suerte. «Lo hice el año pasado y ganamos». Y marcó gol. Ha sido decisivo en dos finales y quiere pasar a la historia en la tercera. «Quiere asustar» a su amigo Higuaín en el campo, enemigo por un día. A su lado, Marcelo, que tiene el pelo por castigo. Benzema, Nacho, Carvajal, Keylor, Asensio, Kiko Casilla y Zidane lucieron elegancia, con zapatos negros, a juego con el traje.

«Hay pocos como Bale»

Sentado junto a Danilo, Cristiano gastó la broma diaria a Coentrao, su amigo del alma, sentado al lado de Pepe, hecho que no le impidió recibir el pescozón y las risas del Balón de Oro. Fabio también le respondió. Bale compartía asiento con Modric, su consejero en el Real Madrid. La expedición ensalzó el gesto del británico al manifestar que entendería que no fuera titular en el partido de su casa. «Hay pocos como Bale que hagan eso», señalaban dos directivos del club. «El jugador suele ser egoísta, pero Gareth ha demostrado altura de miras, no pensó en él». Y ha quitado la presión a Zidane en busca de un objetivo: «Sueño con mi tercera Champions en cuatro años, quien lo diría». Un directivo definió su comportamiento: «Eso sí que es fair play. Luego el míster decidirá».

Amancio, Raúl y Roberto Carlos ponían el poso de la experiencia en el viaje. El brujo gallego ganó una Champions: «En mí época te concentrabas en el partido cuando cogías el avión, ahora llevan concentrados desde el Media Day». Raúl y Roberto Carlos compartieron tres Copas de Europa. Muchos de los futbolistas en activo a los que acompañaban buscan hoy su tercera Liga de Campeones. «Ojalá lo consigan», disparó Roberto Carlos.

La comitiva madridista aterrizó en Cardiff y llegó al hotel Mercure a las dos de la tarde. Montaban en el autobús de siempre, que llegó a la capital galesa un día antes. Las medidas de seguridad son estrictas y el bus pasó un estricto control. Se observaron con detenimiento hasta las grandes ruedas de repuesto. Cuando el Real Madrid llegó al Mercure entró por un lado del complejo residencial. La Policía impidió que lo hiciera por la puerta principal. Era otra evidencia de las extremas medidas antiterroristas.

La plantilla comió junto a Florentino Pérez. Le gusta compartir esos momentos con el equipo. El presidente del club acudió a las siete de la tarde a la cena de la final, en el castillo de la ciudad, y después inauguró la primera «peña madridista de Cardiff», integrada por ciento treinta seguidores,

Hoy volverá a comer con la plantilla. Los mismos ritos de los triunfos de Lisboa y Milán. El mismo traje azul marino. La misma corbata. La misma camisa azul clara. La misma Copa de Europa por duodécima vez.