Álvaro Morata jugará en el Chelsea a partir de esta temporada después de que el Real Madrid llegara a un acuerdo con el club inglés para su traspaso a cambio de 80 millones de euros.

Aunque Zidane contaba con el delantero, que se encuentra con el resto del equipo en Los Ángeles haciendo la pretemporada, el club ha accedido a la petición de Morata que tenía decidido salir después de no contar con muchos minutos la pasada temporada.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2