Memoria de Pasman

David Gistau

Seguir 30/10/2017 08:31h Actualizado: 30/10/2017 08:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas Gatillazo

Adiposidades

Infalibles

En casa sigue teniendo mucho predicamento el «Tano» Pasman. A veces nos ponemos el vídeo aquel en el que puteaba y sufría, sentado en un sillón de su casa, mientras se consumaba el descenso de River: «Estamos en la B, estamos en la B…». Con el tiempo, hicieron otros vídeos de Pasman, éstos eufóricos, cuando River regresó a Primera e incluso ganó la Libertadores. Vídeos de redención, de superación, de final feliz forzado como sea. No nos gustaron. Preferíamos el hombre puteador y doliente en un trance desastroso, representante de un equipo poco acostumbrado a sufrirlos.

La influencia del «Tano» en casa inspiró sin embargo un fenómeno contra el cual tendré que intervenir como el Real Madrid siga convirtiendo en hábito recién adquirido las cagadas. Cuando veo el partido en casa, calentito, aburguesado, y en cuanto el Real Madrid comienza a desmoronarse, con ese ruido como de crujido cósmico que siempre provoca el Madrí al desmoronarse –seguro que en Tíbet notan algo telúrico cuando ocurre y los pájaros alzan el vuelo–, percibo a mi alrededor movimientos furtivos. Son los niños, que se han conseguido un teléfono y albergan la esperanza de colgar en YouTube mi propio vídeo de «Estamos en la B». No comprendo de dónde han sacado la creencia de que ello es posible porque siempre contemplo las desintegraciones del Real Madrid con un aplomo casi desdeñoso que empezó a fraguarse en mi adolescencia, cuando la Noche Triste de Eindhoven, que devoró la que iba a ser la copa de Europa de la Quinta, me esterilizó para el dolor para el resto de mi carrera como aficionado. A veces me pregunto si tanta compostura estoica no es contraproducente, si no debería fingir enfado y desasosiego para que los niños sientan así cuán honda puede ser la conexión sentimental con un equipo. El «Tano» Pasman contaba precisamente eso, más allá de la facundia al insultar.

«La extinción del Madrid de Zidane se está produciendo con multitud de heridas menores con las que va desangrándose»

Ayer habría sido un día ideal para mesarse con violencia los cabellos después de un ciclo triunfal. La víspera, la imagen de FlóPer saludando a un «mosso» especialmente corpulento sugería que a la ciudad acababa de llegar el virrey que habría de restablecer el orden. Estas analogías peligrosas fueron explotadas, después del partido, por los propagandistas de la independencia que metaforizaron la emboscada de un equipo, el Gerona, pleno de voluntad y dinamismo que provocó en la indolencia madridista un desquicie de rumiante al que no le alcanza la cola para espantarse un enjambre.

Las tradiciones épicas nos tienen acostumbrados a creer que las temporadas se pierden, si acaso, en grandes batallas finales libradas en los estadios más famosos de Europa. Pero el Real Madrid está incurriendo en una muerte lenta y mediocre, ajena incluso al prestigio del «agonismo» con el que convierte en proezas inversas sus derrotas con arreón final, glorioso como una carga suicida en Crimea. La extinción del Real Madrid de Zidane se está produciendo de un modo distinto. Con una multitud de heridas menores con las que va desangrándose el proyecto sin que el equipo parezca darse cuenta siquiera. Como cuando, en las películas, un guerrero averigua que está herido y no lo sabía porque se palpa detrás y la mano vuelve con sangre. Hubo antes tropiezos, empates, hasta alguna derrota en casa como la del Betis. Pero todo parecía circunstancial, accidental, porque los tramos de buen juego hacían pensar que en algún momento cuadraría todo y los grandes predadores del área dejarían de permitir que las gacelas se les fueran vivas. Lo de ayer contra el Gerona es más alarmante, primero, porque los malos resultados no son accidentes, sino tendencia estadística. Y porque la resignación de un equipo que apenas aportó nada salvo los controles, los quiebros en corto y los toques abrelatas de Isco indican una necrosis del alma y de la voluntad ganadora. Ni siquiera, a diferencia de lo que ocurre en el Barcelona, surge un gran pegador con el que ir zafando de este engrudo.