Mbappé y Vasylev apuestan por el Madrid en 2018

El verano es muy largo, afirma el Real Madrid, pero las piezas encajan a medida que las operaciones y las negativas se producen en los grandes clubes europeos que pueden acometer una adquisición como la de Mbappé, tasada en 110 millones de euros. Vasylev, vicepresidente y director ejecutivo del Mónaco, un ruso inteligente y abierto que habla español, inglés y francés, no quiere traspasar a «Kylyan» al mayor enemigo, el PSG, un club con el que no se lleva bien. Los rusos, con Rubolovlev al frente del Mónaco y Vasylev como mano derecha, no se hablan con los qataríes que manejan el París Saint Germain, quienes citaron a escondidas al padre del «futbolista más cotizado» en un fin de semana para convencerle del traspaso y después filtraron la reunión a la prensa francesa para hacer daño y crear dudas en el seno de la entidad monegasca. Hay mucha rivalidad y nada de «feeling». Las cosas están claras. Todo puede pasar, si surge otro equipo continental y paga esos 110 millones más una ficha de once millones anuales al chico, pero se antoja muy difícil.

En diálogo permanente con Zidane, e l joven futbolista quiere jugar en el Real Madrid y el director ejecutivo del equipo, que conoce bien a Florentino Pérez, desea que su estrella continúe un año en el Mónaco, que obtenga otra temporada de continuidad en su crecimiento futbolístico, que consolide el valor del cuadro monegasco, que el delantero triunfe en el Mundial de Rusia y que entonces sea traspasado al Real Madrid. Es la operación que interesa también al club español.

Las cosas también están claras para la entidad madrileña. El campeón de Europa tiene ahora mismo todos los puestos ocupados de su ataque y prefiere que Kylian Mbappé venga el año próximo.

El proyecto afecta a Morata. El Real Madrid quiere que el canterano siga al menos durante un año más y en 2018 le dejará mayor margen si aún anhela marcharse, porque vendría el atacante galo. Zidane ha hablado con «Álvaro«, como le llama. Y si el madrileño prefiere seguir después, con Mbappé como nuevo compañero, pues muy bien.

La casa blanca vislumbra en el joven un posible estandarte de futuro. Claro objeto de deseo, Kylian, como le llaman sus compañeros, ha aceptado quedarse una temporada más en Mónaco para venir dentro de un año. Veremos si al final es así, o si una oferta tentadora de otro sitio cambiaría la situación. El chaval ha comprado un apartamento en Montecarlo como señal de su continuidad. Lo que el Mónaco no ha admitido es ejecutar ahora un traspaso diferido al Real Madrid, con un año de carencia y con precio fijo. Prefiere llevarlo a cabo el próximo año y cotizar al alza su coste según el rendimiento de Mbappé en la campaña y en el Mundial de Rusia 2018.