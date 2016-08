Mariano es el plan C del Real Madrid

Debutó en el lugar de Morata. Y jugó muy bien. El Real Madrid tiene un plan C para el ataque: Mariano. Si Benzema es el A y Álvaro, el B, Zidane se ha inventado el C. Un atacante directo con un hambre de triunfo infinita. Tiene una madurez impropia de su edad. Es esa clarividencia en sus objetivos la que le ha permitido progresar en un año lo que muchos no consiguen evolucionar en tres. Se ha ganado a pulso la admiración de Zidane y Cristiano durante una temporada brillante en la que anotó 27 tantos con el filial y demostró que un delantero puede rematar todos los balones que recibe sin pensárselo. Ese es su único lema en el campo, disparar todos los balones que llegan a sus piernas sin un atisbo de duda, que es la premisa de la lentitud. Su ambición es ilimitada. Ese espíritu casa con el Real Madrid. Quiere ser su máximo goleador. Solo tiene en la cabeza el trallazo a portería. Se llama Mariano Díaz Mejía y es el último fichaje de Florentino Pérez.

Zidane ensalza la practicidad del dominicano para rematar; «me ha felicitado», señalaba el atacante

Zidane ha decidido quedarse con el «nueve» de fútbol directo como un arma distinta a todas en su plantel. Si necesita un artillero nato, aquí está. Cristiano ha ensalzado al muchacho por esa determinación para disparar en cualquier situación, una forma de jugar que evidencia personalidad. Su anhelo por triunfar ha hecho que Ronaldo se vea identificado en el chico.

La verdad es que Mariano se ha hecho jugador de primer nivel en el Castilla. En el filial ha asimilado la voluntad indomable que define la idiosincrasia de los futbolistas del Real Madrid. Ha aprendido a intentar ser el mejor en cada partido. Sus características como delantero centro se adaptan perfectamente a esa virtud de luchar hasta el último segundo por el triunfo. Los veintisiete tantos firmados la temporada pasada desvelaron su capacidad para ser decisivo y su ambición por llegar a lo más alto. Sabe que disfruta de una oportunidad única y quiere reivindicar ante Zidane que es un «nueve» para el Real Madrid.

Renovado hasta 2021

El hispano-dominicano ha tardado en demostrar sus aptitudes por culpa de las lesiones y por el exceso de cupo de delanteros que había en el club con la presencia de Morata, Jesé y otros canteranos en los últimos años. La pasada campaña era la última de su anterior contrato. El dominicano comenzó a fusilar porteros y la entidad le ofreció un acuerdo hasta 2021. Lo firmó. Ahora desea jugar en el Real Madrid. Lo dice con seguridad. Quería seguir junto a Zidane. Lo ha conseguido. Sabe que es difícil tener minutos. No le importa, confía en él. Su desparpajo es notorio. Viajó con el primer plantel a San Sebastián y ayer debutó.