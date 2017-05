Marcelo, cuando el descanso está difícil

Ha disputado 405 partidos en las once temporadas que lleva en el Real Madrid. Llegó en enero de 2007 como un fichaje de perfil bajo y ha subido muy alto. Hasta el infinito. Se ha convertido en el mejor lateral izquierdo de ataque del mundo desde hace tres años. Tal es su nivel que el club no ha encontrado un sustituto de confianza para darle descanso. Nacho le suple perfectamente por su eficacia ofensiva. Coentrao solo le relevó bien durante una campaña, hasta quitarle el puesto, en la campaña 2013-14. Ahora no tiene quien le conceda un respiro. Theo Hernández será su futuro alter ego. Pero en este final de temporada deberá jugarlo casi todo. Marcelo, el descanso está difícil cuando el Real Madrid apuesta el título liguero en cada jornada. Segundo capitán, tras Ramos, Marcelo jalea al equipo para que ataque al Sevilla «en una final».

Marcelo, Gago e Higuaín costaron treinta millones en diciembre de 2006. Gago supuso quince. Higuaín, nueve. El brasileño solo valió seis millones. Ha sido el fichaje más rentable, hoy considerado el mejor lateral izquierdo ofensivo del planeta

Marcelo Vieira da Silva nació el 12 de mayo de 1988 en Río de Janeiro (Brasil) y ya acumula 11 temporadas en el Real Madrid.como segundo capitán del equipo y con la opción de festejar en veinte días el tercer doblete de la leyenda de la entidad.

Hace dos semanas superó la cifra de 400 partidos con la camiseta blanca. Este año se ha convertido en el segundo extranjero con más partidos oficiales, por detrás de Roberto Carlos, ya por delante de Di Stéfano. El brasileño debutó con el Real Madrid el 7 de enero de 2007 contra el Deportivo en Riazor. Diez años después, ha marcado 28 goles y en su palmarés como madridista hay dos Champions, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España. Ahora persigue el sueño de la tercera Copa de Europa y de su cuarto campeonato español de Liga.

Costó seis millones de euros en diciembre de 2006. Vino junto a Gago e Higuaín y ha sido la adquisición más rentable de aquella triple operación.

Marcelo suma 44 partidos esta temporada, con tres goles y nueve asistencias. Lo mejor es su creatividad. Rompe defensas rivales con sus incursiones, regates malabares y paredes.