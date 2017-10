La Liga El Madrid pide a la Federación la cabeza del jefe de los árbitros Al menos otra media docena de equipos apoyarían la propuesta del club blanco para el cese de Sánchez Arminio después de cuarto de siglo

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

25/10/2017 07:24h Actualizado: 25/10/2017 07:24h

El Real Madrid ha expresado su indignación a la Federación Española de Fútbol por «la evidente diferencia de trato arbitral» que soporta en comparación con el Barcelona. El gol concedido a los azulgranas frente al Málaga ha sido el punto de inflexión para exigir la intervención directa del máximo responsable del fútbol español y el cambio en la dirección del estamento de los jueces.

Solicita el final de Sánchez Arminio al mando de los colegiados. Es una petición de cambio total de nombre, de personas y de estilos que apoyan el Málaga, el Éibar, el Español, Deportivo, Las Palmas y Sevilla, además de otros clubes que callan pero secundan el deseo de una revolución en las formas de trabajar de estamento, escondidos por miedo a sufrir las vendettas de Sánchez Arminio y sus tentáculos.

Precisamente, el Éibar, el Español y el Málaga son tres equipos que han sufrido enormes perjuicios al enfrentarse al Barcelona, que siempre se señala como el beneficiario de todas las polémicas. Nadie se cree ya, en verdad nunca lo creyeron, que sea cuestión de fortuna. Esa ayuda arbitral permanente al equipo de Valverde comenzó en las primeras jornadas de Liga, frente al Español y el Éibar en el Camp Nou.

Juan Luis Larrea intenta acercar posturas y limar asperezas con el Real Madrid desde que este guipuzcoano de 64 años fue encaramado al primer sillón de la Federación Española tras el encarcelamiento de Ángel Villar, pero los vicios y las tendencias adquiridas por el colectivo arbitral que dirige Victoriano Sánchez Arminio desde 1993 no han cambiado nada con el adiós del ya expresidente vizcaíno. Todo lo contrario, opinan en el club madrileño.

El jefe de los colegiados mantiene su poder omnímodo sin que el presidente federativo haya conseguido un cambio de actitudes. Los apoyos arbitrales al conjunto azulgrana son «manifiestos» y se tornan «cada vez más descarados». La entidad del Bernabéu ha expuesto al responsable de la Federación el enfado que la afición blanca expresa por todos los ámbitos. El pasado domingo los aficionados cantaron a Larrea, presente en el palco, «Federación, corrupción». Ya lo hicieron en el encuentro de vuelta de la Supercopa española, tras la sanción a Cristiano. La tensión se agrava cada jornada.

El parte de guerra que el Real Madrid presenta ante Juan Luis Larrea es extenso y el expolio al Málaga de Míchel rompió la baraja de la paciencia. El cúmulo de comparaciones odiosas es difícil de defender por el dirigente de la Federación nacional. Y centrar todas esas jugadas en el infortunio de los jueces ya huele, Mientras Cristiano era expulsado injustamente en la final de la Supercopa de España y se le castigaba con cinco partidos, con el implícito perjuicio que se creaba para el equipo de Zidane, el Barça consolidaba su primer puesto en la Liga con los beneficios arbitrales que disfrutó frente al Español, al concedérsele el primer gol en claro fuera de juego, y ante el Éibar, que se sintió destrozado también con un «penaltito», como decía Mendilíbar, cuando mejor jugaba el cuadro vasco.

Diálogo con Larrea

Son esos apoyos de los colegiados en los momentos cumbre, cuando el primer tanto no llega, que es la clave de los partidos, los que exasperan al Real Madrid, pues el campeón ha sufrido precisamente arbitrajes perjudiciales en su estadio que le han costado siete puntos en el Bernabéu. El club subraya que no justifica en los colegiados los empates ante Valencia y Levante y la derrota con el Betis. Lo que sí destaca es que hoy compartiría el liderato si se hubieran señalado los penaltis a Cristiano frente al Valencia, a Theo contra el Levante y a Isco y Ronaldo en el enfrentamiento con el Betis. La casa blanca no habla de equiparar ayudas, sino de ser arbitrado con una Justicia que no vislumbra.

Juan Luis Larrea quiere acercar posiciones con el Real Madrid para acabar con un antagonismo eterno que Villar alimentó y cada jornada liguera es un pinchazo en su rueda. Acudió el domingo a ver a su Éibar y se topó con el escándalo del Barcelona-Málaga. Anteayer acompañó a Florentino Pérez y a su equipo, triunfador de los premios The Best. El trato es cordial, porque el club madrileño sabe que el presidente de la RFEF no es el culpable de esto y se ha encontrado con un problema viejo en el tiempo, pero la entidad le pide actuar ya y no esperar a que el cambio presidencial que viene se ocupe de los cambios.