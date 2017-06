El Madrid no hará una revolución

La experiencia es un grado y el Real Madrid es el equipo de fútbol que más sabiduría tiene en este aspecto. Las cosas de palacio han ido despacio en el club madrileño porque la consecución de los dos títulos más importantes de la temporada marcan el futuro del campeón de Europa. Zidane ha dialogado con Florentino Pérez y Jose Ángel Sánchez antes de tomarse unos días de asueto y todos han dejado patentes las claves de la próxima temporada: la plantilla está conformada y se aplicará una política continuista. Solo se realizarán fichajes para reforzar los puestos que requieran un segundo hombre de confianza como relevo seguro. Theo Hernández cubrirá el adiós de Coentrao. Marcos Llorente será el sustituto de Casemiro. Vallejo luchará por entrar en el plantel en lugar de Pepe, una vez acabada la Eurocopa sub21. «Zizou» desea convencer a Morata para que se quede. Y Keylor se queda. Si surge la posibilidad de fichar a De Gea, el hipotético descarte sería Kiko Casilla.

No hablemos de hipótesis, sino de realidades. La presumible llegada de esos tres jóvenes al equipo blanco, Theo, Llorente y Vallejo, consolidará la filosofía que ha llevado a Zidane al éxito. El francés ha dado una lección al mundo del fútbol con la titularidad rotatoria de veinte hombres. Los tres jóvenes confirmarán ese reparto de esfuerzos de su programa anual, el secreto del triunfo.

Tener veinte titulares

El duro descarte de James y Lucas Vázquez en la final de la Champions, consabidos ya los de Pepe, Coentrao, Mariano y Yáñez, fue el ejemplo de la competitividad que el entrenador ha generado en el grupo. James y Lucas Vázquez serían titulares en dieciocho conjuntos de nuestra Liga y en cualquier club de la Premier, la Bundesliga y el Scudetto. «Zizou» tuvo que dejarles sin jugar porque contaba con otros dieciocho hombres que consideró mejores para medirse a la Juventus. James piensa marcharse. Su baja por decisión técnica en la final fue otro detalle de su realidad. Isco y Asensio le superan.

Dejamos para el final el sueño de una noche de verano. Mbappé. El Real Madrid no tirará la casa blanca por la ventana. Pogba fue el espejo de las formas de actuación del club. No hace locuras. Y menos cuando este plantel tiene veinte titulares y es el referente del fútbol mundial.

Mbappé: Nunca pagará 135 millones

Compatriota suyo, Zinedine Zidane le propuso firmar por el Real Madrid hace dos años. El chaval, 16 años, prefirió fichar por el Mónaco. Pensaba que en el club de Montecarlo disfrutaría de más oportunidades de jugar y de destacar al más alto nivel. Hoy tiene 18, es mayor de edad, ha demostrado su categoría y ahora quiere venir al Real Madrid. El problema es que el Manchester United y el City, necesitados de grandes futbolistas tras un año complicado, están dispuestos a pagar 135 millones por el francés. Se llama Mbappé y ahora ruega a Zidane que vuelva a por él, porque hoy dice «oui» y el equipo del Principado conoce su anhelo. Otra cuestión es que el Mónaco conceda prioridad al dinero del mejor pagador por encima de la querencia del joven delantero.

El Real Madrid ha seguido la evolución de este muchacho desde hace tres temporadas. La dirección deportiva ha presenciado sus partidos a lo largo de esta campaña. Es un atacante rápido, con regate, hábil, con magia en las fintas, en el pase y en el remate. El dilema es su precio desobitado. El Mónaco indica que su coste es 135 millones y el Real Madrid no está dispuesto a pagar esa cantidad. Su tasación máxima es de 85 millones, cifra a la que pueden sumarse bonus de diez millones por rendimiento a pagar a lo largo de cinco temporadas. El campeón de Europa posee el plantel hecho y no vive situaciones de urgencia, como sucede en los dos grandes de Manchester. Zidane, es cierto, le quiere, más como una carta de futuro que de presente inmediato. A sus dieciocho años tiene todavía toda una carrera por delante.

El Real Madrid aborda la opción de Mbappé con serenidad. Si el jugador presiona al Mónaco con insistencia para conseguir su traspaso al equipo español y se niega a ir a otro sitio, la casa blanca hará un esfuerzo para alcanzar un acuerdo. Si el club del Principado se basa únicamente en cobrar una cifra astronómica, no habrá entente.

Morata: Zidane le ofrece más minutos

Zidane ha sido claro con Morata: «Le quiero dar más partidos, lo que no puedo prometer, ni a él ni a nadie, es la titularidad». El ariete quiere jugar. Esa es la diatriba. Esta temporada ha sumado 1.875 minutos repartidos en 43 encuentros, en los que ha marcado veinte goles y ha dado dos asistencias. Es un excelente registro. Y el madrileño quiere más. No es suficiente. Es el dilema.

El entrenador le concederá más partidos la próxima campaña. El canterano se lo piensa. Posee propuestas del Chelsea, del United de Mourinho y de Italia. En todos estos casos hipotéticos sería titular. En el Real Madrid no lo es, no lo será, es imposible con Cristiano al lado, pero ha ayudado de manera decisiva a conseguir los títulos más importantes.

James: Se marchará

James Rodríguez piensa marcharse del Real Madrid en próximas fechas. No es titular. Nunca lo será mientras piense que debe tener un sitio asegurado en el once. Ídolo nacional, en Colombia le calientan la cabeza diariamente con la consideración de ser un «icono del fútbol mundial» y el centrocampista ha caído en esa trampa de sentirse rechazao por no tener el puesto fijo. Aunque reaccionó para pelear por ganarse el puesto, su mejoría no fue absoluta. Continúa pensando que debería ser titular. Esa mentalidad de las figuras suramericanas no encaja en el Real Madrid. Tiene una oferta del United. Se irá.

Pepe: Hoy puede firmar por su nuevo club

Cumplió 34 años en febrero, solo ha disputado 1.460 minutos esta temporada, se ha lesionado en cuatro ocasiones a lo largo de diez meses y su adiós era un secreto anunciado desde que «se borró» en San Mamés cuando Zidane le necesitaba de urgencia, para hacerlo tres días después con Portugal. Ya pensaba en su futuro, en jugar la Copa Confederaciones. Tiene una buena oferta de Inglaterra y del PSG. Hoy puede decidir su elección.

Coentrao: Cedido al Sporting de Portugal

Seis partidos, 297 minutos reales de fútbol y un pase de gol. Es el balance de Coentrao esta temporada. Las lesiones han vuelto a derrotar al lateral, afectado con recaídas por la grave dolencia sufrida en un muslo hace un año, cuando se perdió la Eurocopa triunfal de su país en Francia. Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2019 y se marchará cedido por una campaña al Sporting de Portugal, que solo pagará un parte de su ficha. El portugués no soporta la presión del Bernabéu y allí jugará a gusto.

Marcos Llorente: El jugador revelación

Siguió los pasos de Morata y Carvajal y acertó al marcharse cedido al Alavés. Marcos Llorente ha sido la revelación de nuestra Liga, en buena competencia con Theo, compañero y amigo. Con el ADN de los Llorente y los Gento, el joven Marcos ha brillado como medio centro y vuelve al Madrid para competir por el puesto de Casemiro. Es el sustituto perfecto para conceder descanso al brasileño, que no tenía relevo. Ya lo tiene. Y viene a por el sitio.

Vallejo: A ganarse la aprobación de Zidane

Tiene 20 años y ha aprovechado su cesión al Eintracht de Francfort para adquirir madurez. El central anhela ganarse la aprobación de Zidane en la pretemporada norteamericana del primer equipo. Antes debe confirmar su evolución en la Eurocopa sub21, que comienza el 16 de junio.

Theo: el relevo de confianza de Marcelo

Es el complemento idóneo de Marcelo. Se llama Theo Hernández y viene al Real Madrid después de pagarse un traspaso de 30 millones al Atlético. Se sintió mal valorado por Simeone y se ha marchado al eterno rival. Alto, fornido, el lateral izquierdo ha destacado en el Alavés, donde ha estado cedido, por su potencia, su capacidad ofensiva, sus centros y su disparo. Sus virtudes avalan un buen futuro para este joven francés, luchador, correoso, que permitirá otorgar más descansos al defensa brasileño.