Real Madrid El Madrid, molesto con las designaciones arbitrales

Morir matando. Es la política de Victoriano Sánchez Arminio piensa mantener hasta que el cambio obligado en la Federación española de Fútbol fuerce su destitución o su dimisión una hora antes de su cese. Este cántabro de 75 años quiere continuar controlando el arbitraje español, estamento que dirige con mano dura desde 1993. Estará unido a la política de Villar hasta el final y no le traicionará. Los dos tienen muy en cuenta desde 2004 que fue el voto del fútbol catalán, controlado por Joan Laporta, el que les salvó de la derrota aquel año frente a Gerardo González, en un momento crítico para su futuro. Los dos saben que el Real Madrid siempre abogó por un cambio en la Federación y en la gestión arbitral que hoy persiste. Y el club blanco se ha sentido perjudicado históricamente por su posición, distante de la Junta directiva, ajeno a las decisiones internas. Villar ya ha caído, imputado por el juez Pedraz, pero Sánchez Arminio no. Y las designaciones arbitrales del jefe de los colegiados se asemejan a una provocación para el Real Madrid. Álvarez Izquierdo y Hernández Hernández, catalogados por los aficionados como «antimadridistas», dirigirán los partidos frente al Éibar y el Gerona. Es especialmente la elección de Hernández, que perjudicó a los blancos ostensiblemente en dos recientes clásicos, la que más ha molestado.

El catalán Álvarez Izquierdo ha generado enormes perjuicios para el Real Madrid en 2007, 2008 y en 2013, cuando echó a Di María en un parfido frente al Deportivo y no pudo jugar un clásico El Real Madrid nunca se ha pronunciará públicamente en contra de estas designaciones, porque no puede probar que sean realizadas de mala fe ni que los jueces les perjudiquen por deseo propio, pero la mera elección expresa muchas cosas. La presión del jefe cántabro, cuya doctrina es clara, tiene una influencia decisiva sobre las actuaciones de los colegiados, mediatizados ante su futuro, y hace mucho daño al fútbol. «Quien no hace lo que Sánchez Arminio dice es descendido», manifiesta el exárbitro Pino Zamorano. «Y se piden mordidas para ascender».

Hernández Hernández ha arbitrado en perjuicio de los blancos en el Córdoba-Real Madrid de 2015, en el clásico del 1-2 en el Camp Nou, en el clásico del 2-3 en el Bernabéu y en el reciente empate con el Levante. Pero lo que más le señaló fue ayudar al Barcelona en la última jornada liguera de mayo, cuando el cuadro azulgran perdía y pitó dos penaltis inventados para que los locales ganaran... por si el Madrid fallaba en Málaga y el título de Liga cambiaba de sitio Colegiado catalán, Álvarez Izquierdo ha sido cuestionado por el Real Madrid desde la etapa presidencial de Ramón Calderón, en una expulsión de Sergio Ramos que Schuster valoró en un ataque directo: ¿De dónde es el árbitro?Catalán. Está dicho todo». Posteriormente, perjudicó claramente a los blancos en un duelo ante el Athletic, en 2008. Fue sancionado durante un mes. Y en 2013 expulsó a Di María antes de un clásico por no guardar distancia en una barrera. Pero el colmo de la indignación madridista es el nombramiento del canario Hernández Hernández para dirigir el partido en el Montilivi de Gerona el 29 de octubre.

El cúmulo de polémicas que rodean al árbitro con el Real Madrid merecen un capítulo aparte. En 2015 expulsó a Cristiano en Córdoba por dar una patadita a Edimar después de que este le placara en el área. En el clásico del Camp Nou disputado el 2 de abril de 2016 anuló un golazo de cabeza a Bale por una falta a Jordi Alba inexistente. En el último clásico liguero, el 2-3 en el Bernabéu, no señaló un penalti claro de Mascherano a Cristiano y al final echó a Ramos. Pero lo peor para el madridismo es la ayuda que el canario concedió al Barcelona en la última jornada de la pasada Liga al inventarse dos penaltis en favor de Neymar y Alba para remontar el 0-1 del Éibar, hasta conseguir la victoria azulgrana, por si el Real Madrid fallaba en Málaga. Mendilíbar echaba humo.

En la presente campaña se repitió la historia de desencuentros entre Hernández Hernández y el club madrileño. No señaló un penalti claro a Theo en el partido frente al Levante (1-1). Ahora se verán las caras en Gerona.

Las designaciones de Hernández Hernández y Álvarez Izquierdo se añaden en el capítulo de agravios madridistas al nefasto arbitraje del vasco De Burgos Bengoetxea en el clásico de la Supercopa de España en el Camp Nou, donde anuló un gol legal a Cristiano y y luego le expulsó por una supuesta simulación de un penalti que solo vio el colegiado. La tarjeta roja a Ramos en Riazor, mostrada por González González, es otro perjuicio que el club no olvida.

Votad a Villar

La mayoría de los clubes de Primera piden un cambio en el arbitraje nacional. Las investigaciones que han destronado a Villar expresan cómo Sánchez Arminio y Eduardo Caturla, presidente de los entrenadores, pedían el apoyo de la asamblea del fútbol español para Villar en el reciente proceso electoral, con reuniones de dieciséis Territoriales, todas menos las tres opositoras: Aragonesa, Andaluza y Gallega. «A los árbitros se nos orientaba para votar a Villar», rememora Pino Zamorano. Y el jefe de los colegiados es, desde 1993, Sánchez Arminio.

Según el artículo 202 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, en el comité técnico de árbitros hay constituida una comisión arbitral para la competición profesional cuya misión será la de designar a los equipos arbitrales para los partidos de Primera y Segunda. Dicha comisión está formada por tres personas: una elegida por la propia Federación, Victoriano Sánchez Arminio, presidente del comite técnico de árbitros; otra persona elegida por la Liga, el excolegiado López Nieto; y un tercer exárbitro consensuado por las dos instituciones, que es Puentes Leira. La Copa es potestad federativa.