Lukaku se cruza en el futuro de Morata

El caso de Álvaro Morata exige conocer las premisas de su situación para comprender los avatares de su futuro. El punto de partida es importante: el Real Madrid no es un club vendedor, es comprador y no quiere desprenderse del canterano, un futbolista que puede aportarle un buen rendimiento. Ha sido el jugador quien adujo que el Manchester United presentaría una oferta enorme por él y quien ha solicitado el traspaso, porque quiere ser el ariete titular en otro equipo. Y la casa blanca considera que esa propuesta, 75 millones de euros, no le satisface. Los hermanos Avram y Joel Glazer, dueños del equipo inglés, han comprobado que Florentino Pérez no quiere vender al ariete. Solo lo hará si se abona el precio máximo instaurado desde el principio: 90 millones. En estas condiciones, la familia Glazer ha movido ficha y ha realizado una propuesta al Everton para contratar a Romelu Lukaku por 85 millones, un delantero que «ya ha demostrado su valía en la Premier». El belga siempre fue su apuesta alternativa. Las negociaciones marchan bien. Si se confirman, Morata perderá ese tren y continuará en el AVE del campeón de Europa. Ahora es el Chelsea de Conte quien medita acudir a por el atacante español. Ya sabe el precio, 90 millones.

El United ofreció 75 millones de euros por el madrileño

Morata debe volver el lunes

El Manchester United opina que el coste del delantero madrileño es muy caro y ha dado un golpe de timón para adquirir al segundo goleador de la Liga inglesa,Harry Kane, del Tottenham, le quitó el privilegio de máximo artillero, con 29 tantos.

De origen congoleño, Lukaku es un tanque de 191 centímetros y 91 kilos que arrolla en las áreas. A sus 24 años, está curtido. Hace dos, Mourinho permitió que el Chelsea lo traspasara al Everton por 31 millones. Ha madurado en el segundo conjunto de Liverpool. Ahora, el portugués se dispone a recuperarlo para el United por 85 millones. Raiola se prepara a dar otro golpe de cartera al Manchester, tras los 105 que Avram Glazer pagó hace un año a la Juventus por Paul Pogba.

Morata esperaba viajar el domingo con el Manchester a la pretemporada en California y la situación actual es que el próximo lunes deberá estar en Valdebebas a las nueve de la mañana para superar los controles médicos del Real Madrid antes de volar a la misma California el martes, pero con Zidane como jefe de expedición.

Los dos grandes realizarán la preparación física del verano a diez kilómetros de distancia, en la costa oeste de Estados Unidos, y abrirán boca el día 23 con el primer duelo de la Copa de Campeones veraniega que se celebra en tierras norteamericanas. Dos semanas más tarde, el 8 de de agosto, Zidane y Mourinho se verán las caras en el primer enfrentamiento oficial de la temporada, la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Manchester, que se disputará en el estadio Filipo II de Skopje, Macedonia.

El Chelsea, interesado

Si el Manchester desiste de pujar por Morata, la siguiente opción del madrileño es que el Chelsea de Antonio Conte, que siempre ha apostado por el español, presente esa oferta de 90 millones. El conjunto londinense también luchaba por Lukaku y el esperado regreso de Diego Costa al Atlético aceleraría ese interés.

El verano es muy largo y el Real Madrid no malvende, ni tiene prisas. Posee mucha experiencia en la forma de hacer. El club no cede ni un millón. Valora a sus futbolistas en su precio máximo. El Manchester ya sabe lo que es correr a pagar 80 millones de euros por Di María el 31 de agosto de 2014, cuando comprobó que Florentino Pérez no perdonaba ni un euro. Morata tiene el precio de 90. Quedan 56 días.