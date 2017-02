Al líder le toman la matrícula

Las estadísticas de Zidane y Bettoni no mienten. El Real Madrid dominó ochenta y uno de los noventa minutos en Mestalla. Y los datos telemétricos tampoco engañan. Cae derrotado porque el líder regala dos balones con la defensa adelantada y el rival aprovecha el talón de Aquiles visitante para anotar dos goles. El equipo de Zidane atacó más, gracias a Cristiano, disparó más, jugó en el área blanquinegra medio encuentro y no le sirvió de nada porque pagó caros sus agujeros en la retaguardia, que tuvo poco de guardia y mucho de desconexión del partido hasta que Zaza la despertó para no dejarla dormir durante hora y media. El Madrid del fútbol ofensivo tiene el problema de los grandes clubes: su espíritu atacante suscita unos espacios atrás que crean su punto débil. Necesita una zaga rápida, concentrada y con muchos recursos. Y no siempre puede ser así. Porque Marcelo, Carvajal y hasta Varane suben y dejan socavones, no agujeros. «¡Houston, tenemos un problema que debemos resolver!», decía ayer un directivo madridista.

«Ya no nos pelean ni el balón, no esperan, nos lo roban y nos marcan al contragolpe«, manifestaba ayer un profesional del club

Riesgos tontos y caros

Es un problema porque la situación se ha repetido en los tres fracasos de los blancos esta temporada. Es un problema porqueen la cuesta de enero madridista. La estrategia de balones a las espaldas de Ramos, Varane y Marcelo decidida por Voro fue un calco de la plasmada por Sampaoli en sus tres enfrentamientos consecutivos con Zidane, cuya vida en Mestalla merece un capítulo aparte . El técnico chileno consiguió la advertencia de un 3-3 en la Copa y triunfó, 2-1, en la Liga. La táctica blanquinegra de Mestalla emuló también la guerra de guerrillas que Berizzo impuso en la Copa en el Bernabéu, donde venció 1-2 con un fútbol entre líneas que rompió al equipo que dominó sin acierto ante la portería., una misión que ejercía en el Celta hasta que Berizzo le despidió. El delantero chileno trajo en jaque a Casemiro y destrozó al líder.

Su gol, el segundo valencianista, fue una segunda condena a la cadena de errores defensivos del Madrid. Varane quiso imitar a Beckenbauer, subió un balón en sus pies, lo perdió y dejó un hueco que costó definitivamente la derrota.

Fue el peor partido de Varane en su carrera en la casa blanca. En el segundo tiempo, nervioso por su fallo, se trompicó con el balón y provocó otra jugada de peligro que Ramos cortó con un empellón a Zaza al filo del área. El Valencia pidió penalti. De Burgos, que antes no había pitado una pena máxima a Cristiano, ya no quiso ver nada.

«Luego jugamos a remolque, contra el reloj; hay que evitar que te marquen primero», manifestaban en la entidad

El Real Madrid tiene un problema, como analizaba un directivo, porque la historia se ha repetido tres veces sin que los futbolistas reaccionen. Y ahora será fotocopiada por otros equipos. El Villarreal repetirá el estereotipo. «Ya no nos pelean siquiera el balón, nos lo dejan, atacamos y nos lo roban para vencernos en tres pases», delataba ayer un profesional del club. «Luego jugamos a remolque, con la presión del reloj. Hay que evitar que te marquen primero», subrayaba.David contra Goliat.

El Real Madrid siempre anota, suma 43 encuentros consecutivos con gol y el domingo puede igualar el récord español de 44, en poder del Barcelona, pero la debilidad defensiva rompe a veces esa virtud rematadora. Le hacen goles con demasiada facilidad. Tres derrotas por 2-1 en un mes y el Sevilla con remontada. El defecto destructivo no solo compete a la zaga, sino a la falta de presión de todo el equipo. Modric estuvo desaparecido.

Otra vez entraron dormidos

«Estoy preocupado», admitía Zidane. Critica de nuevo la falta de tensión de su equipo en el comienzo de un partido. Vieja queja. Regalar el primer gol de un encuentro es grave. Dos se transforma en enfermedad. Ha ocurrido en más ocasiones. Debe tomar medidas. Habrá cambios. La Liga está en juego.