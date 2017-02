El diario ABC anticipó hace cinco días que David de Gea era el claro objeto de deseo del Real Madrid a medio plazo, con vistas a 2018, no este próximo verano. Dentro de dos temporadas Keylor tendrá 32 años (nació el 15 de diciembre de 1986, ha celebrado los 30 hace un mes) y el portero madrileño del Manchester estará en el apogeo de su carrera. Entonces será el momento de fraguar la operación. Ahora, la prensa inglesa caza esta información para calentar el traspaso este verano.

Florentino Pérez no olvida al portero titular de la selección española, que estuvo punto de ser fichado por él en 2015. Pero piensa que ahora no es el momento. A Navas aún le quedan tres campañas al máximo nivel. «Keylor es nuestro portero y estamos contentos con él», subrayó el presidente madridista a este diario. «Veo que hay intereses para caldear ahora el tema de Gea», precisó.

De Gea tiene contrato hasta 2019, extensible a 2020. Keylor acaba su ficha en 2020

De Gea tiene un gran contrato firmado con el United hasta 2019, extensible a 2020. Mourinho no quiere dejarle marchar por nada del mundo yde euros, la cifra más alta de un portero en toda la historia del fútbol.

Añadirle un año más al acuerdo rubricado con el Manchester sería una estrategia para encarecer el producto y poder exigir 65 millones hasta 2018, dos campañas antes del final de ese convenio ya ampliado. Veremos si los dirigentes ingleses extienden esa ficha unilateralmente en cuestión de días como escudo protector.

De Gea quiere venir

Hagan lo que hagan, lo cierto es que De Gea desea venir. Y Keylor se encuentra tranquilo. «Estoy en un equipo que intenta fichar a los mejores y yo pertenezco a este equipo. Continuaré en este equipo venga quien venga. No me preocupa lo que se diga». Navas quiere decir que no se irá si viene otro guardameta. Competirá.

Zidane ha sido franco al atacar el litigio: «Pienso en Keylor para afrontar estos próximos cuatro meses de temporada, ahora no pienso en el futuro más lejano».

El costarricense suma en este curso 20 partidos, 1.830 minutos de competición y 22 goles sufridos. Una lesión en la final de la Undécima mermó sus facultades hasta septiembre. Ahora intenta volver a ser el que fue. Y no se asusta ante la presión externa. Hoy tendrá otro examen en Pamplona, donde pueden reaparecer Luka Modric, James, Pepe, Carvajal y Marcelo, aunque todos no jugarán ante Osasuna. Morata espera ser titular.