El defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, recalcó que sería «un placer vivir esa sensación única» de marcar de forma decisiva este sábado en la final de la Liga de Campeones ante la Juventus, un rival que les planteará un «partido muy duro» y al que no le pesará la historia porque «las estadísticas no ganan partidos».

«Prefiero ganarla que obsesionarme con el gol. En las últimas finales, he tenido esa suerte de poder aportar goles decisivos y si toca sería un placer vivir esa sensación única, pero lo importante es ganar la Champions de nuevo», reflexionó Ramos ante la prensa hoy durante el 'Media Day' del club de cara a la final.

El andaluz recalcó que jugar «tres finales en cuatro años es una locura que valorar y destacar» y advirtió que no cree que partan «con ventaja» por haber ganado Champions en los últimos años y que la 'Juve', en cambio, sea el que más finales ha perdido de la historia.

«Lo del papel de favorito es cosa de la opinión pública. Las estadísticas no ganan partidos y hay que dejarlas al margen. No tenemos que sacar pecho por ser campeones de Liga ni por las Champions, empezamos de cero y nos espera un partido muy duro ante un grandísimo rival», subrayó el central.

El internacional resaltó del conjunto italiano que es «un grupo a nivel colectivo muy bueno». «Tiene gente joven, gente con experiencia, carrileros, Dybala, el 'Pipa' que lo que toca lo 'enchufa' y una defensa muy sólida», comentó.

«Sabemos que es un equipo que defiende muy bien, que deja pocos espacios y que ha encajado pocos goles. Sabemos que tenemos nuestras armas y que a balón parado y con la estrategia podemos hacerlo daño», advirtió Ramos.

El madridista habló de su papel como capitán. «En general me encargo de mantener el equilibrio emocional de toda la plantilla. Hay mucha gente con experiencia, pero también un grupo de chavales jóvenes que hay que aconsejarles de la mejor manera posible. Yo escuchaba con atención cuando me tocó, he aprendido de los mejores y me gusta comunicar esa tranquilidad en momentos puntuales de la temporada, sobre todo en finales donde el nivel de ansiedad y los nervios pueden influir. Ser el abanderado de eso con el brazalete es un enorme privilegio», confesó.

El de Camas también alabó el contar con la garantía que es actualmente un Keylor Navas que es «un grandísimo portero, sobre todo en el estado de forma que atraviesa ahora tras un temporada difícil». «Está siendo muy decisivo y ojalá el sábado no le demos mucho trabajo, pero el poco que tenga que siga así», comentó.

Finalmente, Ramos no le dio importancia a que el título le pudiese meter en el podio del Balón de Oro. «De ilusiones se vive...», bromeó. «Es difícil, pero si hubiese querido títulos individuales me habría dedicado al tenis. Sería un premio al trabajo», sentenció.