Jesé vuelve a la casa donde desearía triunfar

Ejerció de introductor de embajadores en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Saludó a empleados y utilleros que conoce desde hace diez años, cuando llegó a la cantera madridista. Las Palmas entrenó a doscientos metros de donde lo hacía el líder y Jesé Rodríguez dirigió a su equipo al vestuario. Estaba en casa. En el club al que desearía volver: «Fui traspasado al PSG, tengo contrato hasta 2021, pero si el Real Madrid me quisiera tiene derecho de tanteo. Claro que me gustaría volver a mi casa en un futuro». A regresar con «Zizou».

El canario quiere resarcirse en Las Palmas y volver al PSG en julio para demostrar de nuevo su nivel

Zidane: «Tiene mucha calidad»

Saint Germain. Decidió marcharse traspasado al equipo francés en julio para encontrar los minutos que no recibía en el conjunto blanco. Y no los disfrutó. No tiene rencor a Unai Emery: «Llegué y cuando comenzaba la temporada sufrí una apendicitis. Pasó un mes. Y Emery ya tenía su equipo hecho».

Era suplente y en enero llegaron propuestas de la Premier, de otras ligas y de Las Palmas. «Quique Setién habló conmigo, me dijo que lo me sucedía era una injusticia y me aseguró que en Las Palmas tendría partidos. Y decidí venir cedido».

Ha disputado cuatro encuentros: «He tenido claras ocasiones de gol y estoy enfadado por no haber marcado». Zidane le ha entrenado desde hace varios años y le conoce muy bien: «Ojalá que le vaya bien, pero a partir del jueves, porque le quiero mucho como jugador y persona. Tiene mucha calidad y mucho potencial. En el PSG no le ha ido como quería y no ha podido demostrar su talento. Le deseo que consiga volver a ese ritmo y ese juego que tenía antes».

Aquella entrada de Kolasinac el 18 de marzo de 2014, en el Bernabéu frente al Schalke, cortó una proyección brutal. «Hoy jugaría en el Real Madrid si no es por aquella lesión». Su meta es volver a ser aquel Jesé. «Solo tengo 24 años, tengo el futuro por delante». Ahora escucha las ayudas al Real Madrid y le suena. Lo soportó durante varias temporadas.