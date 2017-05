James toma la batuta de «la primera final»

El primer doblete en 59 años. Dos Champions modernas consecutivas por primera vez en la historia del fútbol europeo. Un récord que se sumaría a las cinco Copas de Europa ganadas por la entidad entre 1955 y 1960. La primera Liga en cinco años, una competición que se le resiste al Real Madrid en su obsesión por triunfar en Europa, la fijación que se forjó en los treinta y dos años de ayuno sufridos entre 1966 y 1998. Zidane vislumbra todas estas plusmarcas posibles, que le elevarían a la gloria eterna del madridismo, y ha hecho un llamamiento a la afición para que apoye a su equipo frente al correoso Sevilla en el último partido de la temporada en el Bernabéu. «Es la primera de las cuatro finales que nos quedan», señala el entrenador, «y solo debemos pensar en ganar ésta, no en el Celta o en el Málaga», advierte a sus hombres.

Último partido en casa: El Real Madrid y Benzema serán ovacionados tras su clasificación para la final. Luego empezarán las obras

Once goles, doce asistencias

El francés pide ayuda a los seguidores, que ovacionarán al equipo y a Benzema por su clasificación para la final de Cardiff, para que esos aplausos perduren los noventa minutos, pues su equipo sufrió un duro desgaste en el Calderón y sabe que Sampaoli llega a la capital de España con el objetivo de aprovechar ese esfuerzo extraordinario del enemigo y ponerle contra las cuerdas con un despliegue físico total. Zidane contrarrestará esta situación con James al mando de la creación ofensiva.

El colombiano no disfrutó de ningún minuto en la Champions y se siente descansado para ser el director del ataque en la primera final liguera de las tres que soportará el Real Madrid en ocho días de alta tensión. Su talento es necesario para equilibrar el exceso de trabajo del resto de compañeros frente al Atlético. El «diez» se encuentra en forma, a gusto en su nueva misión de centrocampista ofensivo, siempre cerca del área, que le permite explotar su olfato de gol.

Su aportación anotadora es destacable en los dos últimos meses. Seis dianas en seis encuentros. Zidane desea sacar mayor jugo de su remate, especialmente el disparo al borde del área. Ha rubricado once dianas esta temporada, ocho en Liga y tres en Copa del Rey. Su faceta superior, no obstante, son los pases de la muerte. Ha dado doce asistencias.

Solo ha pisado el césped en 1.739 minutos de competición, divididos en 31 encuentros. Son veinte encuentros reales. Once goles y doce pases de la muerte son un buen balance. «Zizou» quiere que hoy demuestre de nuevo su calidad en un encuentro «muy difícil».

Pepe quería despedirse de la afición blanca y no podrá jugar, porque no pasó la prueba, aún con molestias de su fractura de costillas. Zidane no arriesga con el portugués

El Bernabéu es Cardiff

James escuchaba ayer en la radio de su país que tiene un principio de acuerdo con el Manchester United para marcharse en julio. El Real Madrid y el futbolista piden respeto. No es el momento de hablar de su porvenir. El futuro se lo juega ahora en la Liga y en la Copa de Europa. Anhela ser uno de los protagonistas del primer doblete de la institución en 59 años. Después de la final de Cardiff podrá reflexionar tranquilamente su situación. Tiene contrato hasta 2020 y quiere triunfar en España, pero no es titular y en el Manchester United puede serlo, aunque Mourinho no se casa precisamente con las figuras.

Hoy toca atacar al Sevilla como si fuera una final. Zidane gestiona junto a Bettoni y Llopis esa labor psicológica con los futbolistas con el fin de abordar «cada partido como si fuera el de Cardiff». Hoy, «el Bernabéu es el Millenium de Cardiff», explican los ayudantes del primer técnico. «Después, Balaídos será Cardiff. Y La Rosaleda será Cardiff».

No es sencillo convencer mentalmente al jugador que tiene tres finales consecutivas en ocho días, partidos que son similares en relevancia a la final de la Copa de Europa del 3 de junio. Hay que reflexionar con el futbolista que el Sevilla, el Celta y el Málaga son adversarios tan importantes como la Juventus. No es fácil, pues la psique personal interpreta a los tres contrincantes españoles como cercanos, vecinos, domésticos en el deambular de la Liga. Ahora son tan enemigos como el campeón italiano.

El responsable del Real Madrid hará varias rotaciones para refrescar el esquema tras el rudo trabajo del Calderón. Nacho entrará en la defensa. Morata aspira a suplir a Benzema. Asensio y Kovacic tendrán minutos.

Pepe no podrá despedirse de la afición en el último partido del curso en el Bernabéu, preludio del estreno de la remodelación del estadio. El portugués, que acaba contrato, iba a jugar mañana y no superó la prueba realizada ayer. Zidane no quiere arriesgar a tener que cambiarle al cuarto de hora. Hay un título en liza y esa sustitución puede ser imprescindible cuando falten quince minutos para el pitido final de «la primera final».