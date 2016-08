James se reivindica

Era la noche de Modric y al final fue la noche de James. El colombiano relevó al croata hasta conseguir una victoria muy costosa.

Cuando el campeón de Europa falla, Luka Modric siempre rinde. Su clase no se puede olvidar. Es innata. Y esa nunca se pierde. Se cumplían cuatro años del estreno del centrocampista rubio en el Real Madrid, el 27 de agosto de 2012, y parece que no han pasado los días. Juega igual que en su primera temporada. Lanzó un trallazo a la madera y otro disparo que mereció también ser gol, pero ambos tiros no subieron al marcador y el Real Madrid sufrió para lograr un triunfo muy difícil. Era su debut en la presente temporada, se encontraba cansado y Zidane dio entrada al hombre que pide huecos en su once.

James Rodríguez vive en el ojo del huracán. Cada partido que juega significa un examen final. Ha pedido minutos a Zidane para demostrar que tiene un sitio en el Real Madrid. Y el colombiano los recibió en ese momento clave, difícil, cuando el Celta empató el partido a falta de media hora para el final.

El entrenador francés sacó a James y la afición local le aplaudió mayoritariamente. Soportó los clásicos silbidos de ese grupúsculo de la grada que le pita siempre desde que su rendimiento descendió la temporada pasada. James lucha contra esas opiniones. Desea cambiarlas.

La presión latente

El centrocampista suramericano siente una presión constante desde su país para elegir un traspaso antes del cierre del mercado, el 31 de agosto, porque no es titular en el campeón de Europa. Veremos lo que decide en estos tres días que restan para realizar traspasos, pero el número diez se sintió ayer bien en el Bernabéu. Estuvo acertado. Y su entrenador valoró su entrega: «Ha jugado bien». Y aseguró su continuidad. «Se queda en el Real Madrid».

El colombiano no brilló, porque el partido no permitía chicuelinas, pero jugó con personalidad, luchó sin descanso, robó y su presión provocó la obtención del balón que Toni Kroos transformó en el 2-1 cuando el empate rondaba peligrosamente por el ambiente del Bernabéu.

El colombiano estuvo práctico, bien. Su técnico le felicitó. Fue el segundo cambio del técnico galo. No sabemos si anoche disputó su último partido con el Real Madrid en el Bernabéu (Zidane afirma que continúa) , pero estuvo preciso. El equipo venció gracias a su presión. Se entregó. No se guardó nada. Se encuentra físicamente bien. Solo se marchará del club si él lo decide y trae una oferta que pague 70 millones. Ahora se marcha concentrado con la selección colombiana y le quedan 72 horas de mercado. Él decide.

Mariano, bien

Era un partido extraño, con un Celta peligroso y físicamente potente, y Zidane tuvo que alinear a Mariano, un rematador puro, porque los puntos estaban en vilo. El dominicano debutó oficialmente con el Real Madrid en Liga y jugó bien. Su primer balón lo paró y rápidamente armó la pierna para rematar. Es su virtud, chutar a la primera. A su edad lo tiene todo muy claro. Es un artillero. Tiene dotes para triunfar. Disparó tres veces e hizo dos bonitos regates.

Zinedine tiró de banquillo, del gran Lucas, del luchador James y del ilusionado Mariano para salvar un partido complicado. Este chico de padre español y madre dominicana tiene una veintena de años y parece sumar treinta al comprobar que sabe lo que quiere con una madurez impropia de su edad. Es esa clarividencia en sus decisiones lo que le hace un buen jugador para el Real Madrid. Es otro fichaje en silencio.