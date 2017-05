Isco se venga de Iván Helguera

Se la tenía guardada desde hace tiempo y se la ha devuelto en su mejor momento. Isco le da hado un 'me gusta' a un tuit de un aficionado en que publicaba la foto de la celebración del malacitano de su gol en el Vicente Calderón, acompañado de una frase: «La tenes adentro Iván Helguera».

El exdefensa del Real Madrid acusó a Isco hace unos meses de no ser un jugador válido para el Madrid: «No da pases de gol, no mete goles, no va de cabeza, no roba balones... No me convence. Me gusta que sea creativo pero para desequilibrar. Él podría dar mucho más pero como el Bernabéu le aplaude por hacer una croqueta... ¿En qué acaban sus jugadas?». Parece que el tiempo no le ha dado la razón al bueno de Helguera.