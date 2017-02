Isco pide protagonismo en los grandes partidos

Zidane necesita cambiar de futbolistas para encontrar soluciones en defensa y en ataque cuando los rivales le plantean una guerra de guerrillas al contragolpe, con cerrojo táctico y el balón regalado. Le sucedió frente al Valencia, el Celta y el Sevilla. Hoy, el Villarreal presentará las mismas armas. No declarará la guerra, se la intentará ganar agazapado. Lo hizo la temporada pasada, con Benítez aún al mando del Real Madrid, cuando Soldado anotó el gol a los siete minutos y el conjunto amarillo aguantó el chaparrón. El líder quiere evitar estos resbalones. Pepe, que hoy cumple 34 años, aspira a recuperar la titular en la retaguardia y ofrecer mayor seguridad al Real Madrid. E Isco espera recibir el protagonismo creativo en el centro del campo que solicita con declaraciones.

Isco: «Lo que me preocupa es tener minutos. Estoy feliz aquí, pero en junio decidiré, es mi futuro lo que está en juego»

No gusta su queja

El malacitano quiere ser esta noche el cuarto mediocampista que, un talento que James no mostró en Mestalla. Zidane medita alinear a Isco como titular y dar entrada a Bale en el segundo tiempo. Pero el galés se encuentra «al cien por cien», reconoce el entrenador, y pide su sitio. La potencia de Kovacic es la tercera vía

El hijo predilecto de Benalmádena acaba contrato en 2018 y no ha renovado porque observa que esta temporada juega menos que nunca. Y piensa que no lo hace en los partidos trascendentales de la Liga y sobre todo e la Champions. Suma 1.356 minutos de competición, repartidos en veinticuatro encuentros, y solo lleva 67 minutos en Copa de Europa. Disputó únicamente 39 en el Mundial de Clubes. Y 66 en la final de la Supercopa de Europa.

Zidane: «Es normal que se queje. Creo en él, pero hay 24 buenos jugadores y solo jugarán los que estén más enchufados» La comparación es odiosa. En sus dos primeras campañas disfrutó de 53 partidos. En la anterior, repartida entre Benítez y Zidane, descendió a 43 encuentros. En la actual ha perdido relevancia. Le molesta que veinte compañeros hayan jugado más tiempo en la Champions que él. «Zizou» le ha otorgado diecisiete enfrentamientos de Liga, aunque solo fue titular en once, y ha dejado la Copa de Europa para Lucas y James. «Soy muy feliz aquí, pero lo que me preocupa es tener minutos», subrayó en su última participación, hace ocho días frente al Español. «Pero la carrera es corta y en junio decidiré, porque lo que está en juego es mi futuro». Quejarse públicamente es una táctica extradeportiva que no gusta en la casa blanca. Abre heridas cuando están en juego Liga y Champions. El Barcelona ya mueve esa silla.

El Real Madrid le ofreció la renovación en diciembre, no se firmó y ahora no negociará contratos hasta el final de campaña. Pepe también lo sabe. La entidad pide a Isco que no caliente a los medios y se dedique a jugar. Se hablará en junio.

Algunos interesados aseguran que Isco ha decidido marcharse. Si es así, el Real Madrid lo traspasará este verano. Pero ahora quiere a los futbolistas implicados en la Liga. Se la juegan en Villarreal. Dos derrotas consecutivas significarían un golpe moral.